Virale su TikTok: chi è il dr. Jacopo Gardellin

Francesco Fredella 26 settembre 2024 a

Da alcuni mesi i video del dr Jacopo Gardellin sono diventati virali. La sua figura, nel panorama della medicina estetica italiana, sta emergendo sempre di più perché sta ridefinendo gli standard del settore. Il dr. Jacopo Gardellin, co-fondatore della clinica 'Medical Art' e dell’innovativa Accademia di Medicina Estetica, la prima in Italia a offrire crediti ECM in medicina estetica. Il dr. Gardellin ha conquistato non solo i suoi pazienti, ma anche i social media, dove quasi 200.000 follower seguono i suoi consigli e testimoniano il suo impegno per una bellezza naturale e autentica.

La sua clinica, 'Medical Art', è il risultato di anni di lavoro e passione, e si distingue per un approccio che privilegia risultati equilibrati e anti-aging, puntando a migliorare l'aspetto senza stravolgerlo. “Credo nella bellezza naturale,” dichiara gardellin, “e nella trasparenza con i miei pazienti. Vogliamo che chi si affida a noi si senta valorizzato, non cambiato”.

Il successo del dr. Gardellin non si limita alla gestione della clinica. La sua Medical Art academy rappresenta una vera e propria novità nel settore, offrendo una formazione di altissimo livello per i nuovi medici che vogliono entrare nel mondo dell'estetica, ma sempre con un occhio attento all’etica e alla sicurezza. “Formiamo i nuovi medici per essere non solo tecnicamente preparati, ma anche consapevoli della responsabilità che deriva dal lavorare con l'immagine delle persone,” spiega.

CHI E' IL DR GARDELLIN

Il dr. Gardellin inizia il percorso medico al Liceo Scientifico frequentando i reparti di Ortopedia e Medicina Interna del Policlinico San Marco di Mestre. Terminato il liceo, intraprende un percorso di Odontoiatria che finisce ben presto perchè non lo rappresentava appieno. Inizia quindi gli studi in Medicina presso la Sapienza di Roma e termina gli studi nei 6 anni canonici con una tesi sperimentale in Chirurgia Maxillo-Facciale.

Negli ultimi tre anni di università frequenta come interno dapprima il reparto di Chirurgia Plastica e poi quello di Chirurgia Maxillo-Facciale che lo fa innamorare del volto dal punto di vista estetico con le sue armonie e le sue misure. Terminati gli studi inizia subito corsi di Medicina Estetica come quelli della Merz Institute, del Sinclair College e del Medical Aesthetic Milan. Affina la formazione teorico-pratica con il Master in Chirurgia Estetica di Secondo Livello del Prof. Klinger. Credendo molto nella formazione continua che un medico debba avere, prosegue la formazione con un secondo Master di secondo livello in Dermatologia.

Terminati gli studi inizia il percorso lavorativo presso lo studio medico-dentistico Meneghello Ciriello a Padova e presso lo studio Cassin-Londei a Vicenza. Ad oggi copre 4 sedi: Castelfranco presso MedicaLine, Vicenza presso Medical Art, Padova presso Studi Medici Specialistici, Milano presso CareClinic.