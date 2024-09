Italian Padel Awards 2024, la notte delle stelle al Foro Italico

24 settembre 2024 a

a

a

Le stelle del padel brillano su Roma: gli Italian Padel Awards, gli Oscar del padel, organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio, giungono alla terza edizione. Martedì 24 settembre la Sala delle Armi del Foro Italico, il tempio dello sport, si conferma la location perfetta per sottolineare l’autorevolezza di questa grande serata che celebra il padel, entrato a pieno titolo tra gli sport più seguiti e praticati.

Gli Italian Padel Awards sono presentati dal giornalista Alessandro Lupi, volto di SkySport per il padel e content director dell’evento, che si alternerà sul palco con il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni.

Sfileranno campioni di fama internazionale, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo, per raccontare quanto il padel sia uno sport che ha conquistato veramente tutti.

Le novità 2024: Saranno allestiti, proprio di fronte alla Sala delle Armi, un campo da Padel e uno Smart Padel Trainer (sistema di allenamento basato su un lanciapalle integrato in un campo), che saranno teatro di una serie di attività dalle 17.00 alle 18.30. Gli appassionati che vorranno intervenire in questa fascia oraria (ingresso libero) avranno la possibilità di cimentarsi in campo e di testare i prodotti dei partner tecnici Asics e Heroe’s.

Otto le categorie che premieranno l'eccellenza di questo sport: “Legend”, “Rising Star”, “Club”, “Content”, “Innovation”, “Ambassador”, “Event” e “Italians”. Quest’ultima vedrà premiati Matteo Sargolini e Giulia Dal Pozzo: due tra i prospetti più interessanti del nostro movimento.

Garantita la presenza di top player internazionali: nella categoria “Rising Star”, sul palco avremo Andrea Ustero, mancina, classe 2007, già tra le migliori giocatrici al mondo a cui in molti attribuiscono un futuro da dominatrice.

Come “Legend” sarà presente Marta Ortega, giocatrice più giovane della storia a diventare n.1 del ranking internazionale che con Roma ha un rapporto speciale, avendo trionfato insieme a Gemma Triay nel 2023 nella prima storica tappa femminile dell'Italy Major Premier Padel.

Sul palco degli Italian Padel Awards, per la stessa categoria, il campione Miguel Lamperti: el Genio del pelo blanco, el Rifle de Bahia Blanca: questi i soprannomi di uno dei giocatori più amati e spettacolari al mondo. Classe 1978, recentemente ha visto crescere al suo fianco giovani promesse poi divenute grandi realtà: Su tutte Arturo Coello, attuale n.1 al mondo.

Infine, sarà premiato anche Martin Di Nenno, probabilmente (assieme a Federico Chinotto) il prototipo perfetto del giocatore di destra. Anche lui ha un forte legame con l'Italia, avendo giocato a lungo per il CC Aniene il campionato di Serie A.

Nella categoria “Ambassador” saranno premiate Federica Masolin, giornalista sportiva e volto indiscusso di Sky e l’attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero, che vedremo nelle prossime settimane tra i protagonisti del Talent Show di Raiuno “Ballando Con le Stelle”.

Nelle nuove categorie, “Content e “Innovation”, saranno premiati rispettivamente Junior Cally e Gianluigi Bagnulo per la loro “Isla Padel”, prima canzone dedicata al padel, che è già la hit di tutte le principali manifestazioni padelistiche in Italia, e l’azienda Casali Sport che, assieme a Ecopneus, ha realizzato un fondo per i campi rivoluzionario, ecosostenibile, meno impattante per le articolazioni e in grado di offrire una velocità di gioco differente rispetto ai tappeti tradizionali. Per la categoria “Club” il premio verrà assegnato al “The Padel Resort”, che con il suo stile riscrive il concetto di padel club. Last but not least, per la categoria “Event”, il riconoscimento è per “Padel Trend Expo”, la prima fiera italiana dedicata al padel, capace di portare 18mila persone al MiCo di Milano nella prima edizione e di sfondare il muro delle 20mila presenze con 130 espositori nella seconda edizione.

PREMI E NON SOLO. L'evento proseguirà anche il giorno dopo la cerimonia, il 25 settembre, con le clinic, prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel e i campioni italiani Alessandro Tinti ed Emily Stellato.

L’evento è organizzato con il supporto di Sport e Salute, il patrocinio di Roma Capitale e il contributo della Regione Puglia. I media partner sono Sky Sport, Supertennis, Tuttosport e RDS.

Per il supporto all’evento, si ringraziano, in ordine alfabetico, Aeroporti di Roma, Asics, Cupra, Heroe’s, Italgreen, Omnia, Padel Factory.

Advisor del progetto è la concessionaria Sport Network che offre sul mercato soluzioni e progetti di comunicazione, promozione e adv cross mediali ed è responsabile degli aspetti commerciali di molti eventi a carattere nazionale nel mondo dello sport e non soltanto. Per questo è centrale nell’organizzazione di eventi di grande spessore nel mondo sportivo, tra cui i Caschi d’Oro di Autosprint e Motosprint o il Golden Boy di Tuttosport.

ITALIAN PADEL AWARDS 2024. ELENCO PREMIATI:

CATEGORIA LEGEND: MARTA ORTEGA, MIGUEL LAMPERTI, MARTIN DI NENNO

CATEGORIA RISING STAR: ANDREA USTERO

CATEGORIA CLUB: THE PADEL RESORT

CATEGORIA AMBASSADOR: FEDERICA MASOLIN, BIANCA GUACCERO

CATEGORIA ITALIANS: MATTEO SARGOLINI E GIULIA DAL POZZO

CATEGORIA CONTENT: ISLA PADEL

CATEGORIA INNOVATION: CASALI SPORT

CATEGORIA EVENT: PADEL TREND EXPO