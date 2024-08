Debutto positivo per Finance for Food in Borsa. Titolo a +2,08% nel primo giorno di negoziazioni

07 agosto 2024 a

Esordio positivo sul mercato per Finance for Food, ammessa alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il titolo della società di consulenza industriale e strategica, specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell’agroindustria, delle energie rinnovabili e dei servizi e attività economiche connesse, è sbarcato sull’EGM con prezzo di collocamento di 2,40 euro per azione, che ha portato alla raccolta di 2 milioni di euro, con un flottante pari a circa il 15,9% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione. A fine seduta il titolo di Finance for Food ha guadagnato il 2,08% a 2,45 euro per azione.

“Il debutto a Piazza Affari rappresenta una pietra miliare per la società e segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo. Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare sul mercato il nostro modello di consulenza innovativo e trasparente, forti della solida esperienza multidisciplinare del nostro management nel settore finanziario dedicato all’agroalimentare e alle energie rinnovabili” ha commentato il presidente di Finance for Food, Alessandro Squeri.