Michele Cucuzza a San Lorenzo Maggiore per presentare il nuovo libro di Nicola Ferrara

La presentazione si terrà giovedì 8 Agosto. Videomessaggi di Nunzia De Girolamo e Peppe Iodice

Si preannuncia una serata ricca di emozioni quella di Giovedì 8 Agosto a San Lorenzo Maggiore, per la presentazione del nuovo libro di Nicola Ferrara ‘’Voglio toccare il cielo’’. L’autore, alla sua seconda opera, ricorda la storia di suo figlio Valentino mancato nel 2014 all’età di sedici anni.



A moderare e condurre la serata, ci sarà Michele Cucuzza volto storico e giornalista di Rai 1, che per oltre un decennio ha guidato ‘’La vita in Diretta’’ uno dei programmi di maggiore successo della tv di Stato. Sono previsti, tra gli altri, anche i videomessaggi della conduttrice televisiva Rai Nunzia De Girolamo, che nel suo intervento si rivolgerà direttamente a papà Nicola e mamma Nunzia per sottolineare la loro immensa forza d’animo, nonché del comico e showman Peppe Iodice, protagonista di ‘’Made in Sud’’, una delle trasmissioni televisive preferite dal giovane Valentino.



Dopo un video iniziale, commentato da Maria Di Libero e Luciano Di Libero, i saluti istituzionali saranno ad opera del Sindaco di San Lorenzo Maggiore Carlo Giuseppe Iannotti, del Parroco Don Giovanni Pirtac, del Vicario Generale della Diocesi Cerreto – Telese – Sant’Agata de’ Goti Don Pino Di Santo, della Presidente della casa editrice ed. 2000 diciassette Maria Pia Selvaggio e del dr. Gunther Bonn dell’Austrian Drug Screening Istitute.



Interventi del regista Umberto Rinaldi, di don Giuseppe Oropallo dell’Associazione Amasit Telese, del dott. Filippo Pigna e della capo-sala Ospedale Pausilipon di Napoli Federica Pitta, del Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro e relazione finale di Don Pasquale Maria Mainolfi.

Le letture di alcuni stralci del libro saranno a cura di Pier Paolo Palma e Georgia De’ Conno della Compagnia teatrale Red Roger. Musiche curate da Eugenio Delli Veneri. Conclusione e ringraziamento affidati a Nicola e Nunzia, genitori di Valentino. Una parte del ricavato dell’autore sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausillipon per sostenere il progetto di Ricerca in Oncoematologia pediatrica.