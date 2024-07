Scuole cattoliche, a Pompei il campus di formazione di Agidae

24 luglio 2024 a

Un campus di formazione sulla gestione delle Scuole cattoliche. Ha luogo dal 24 al 30 luglio 2024 a Pompei come annunciato da Agidae, Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica. "Forte dell'esperienza maturata sul campo e della costante attenzione per i temi di attualità che investono vari profili essenziali della società moderna, oggi alle 14.30, avranno inizio i lavori della 33/a edizione del Campus di formazione Agidae a Pompei, 24-30 luglio 2024, con la partecipazione di centinaia di rappresentanti e responsabili degli Enti Gestori Ecclesiastici, provenienti da tutto il territorio nazionale, coinvolti, a vari livelli, nelle scelte che guidano la loro attività apostolica, per interpretare sempre più efficacemente il proprio ruolo nelle aree più sensibili e delicate che vanno dal settore Scuola Paritaria, al settore Socio-Sanitario-Assistenziale e Università", si legge in una nota dell'associazione che riporta le parole di padre Francesco Ciccimarra, presidente nazionale Agidae.

"L'Identità degli Enti religiosi in un contesto di società multietnica, multiculturale e IA, è il titolo di questa edizione che mira a salvaguardare, in un'ottica evolutiva, quell'immenso patrimonio di fede, di valori e di ideali, seminato con grande impegno nei tornanti di una storia multisecolare - dichiara Ciccimarra - Il percorso formativo sarà guidato da esperti, docenti del mondo accademico, professionisti, sia laici che religiosi con una lunga esperienza maturata nei rispettivi settori, della formazione scolastica e professionale continua".

Il campus si terrà presso il Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei e saranno aperti alla presenza di mons. Tommaso Caputo, delegato pontificio, arcivescovo e prelato di Pompei, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, Paolo Vuilleumier, sindaco di Ravello, e ltre personalità. "Il Campus di Formazione Agidae è diventato ormai un appuntamento atteso che riesce a coinvolgere oltre gli addetti ai lavori anche alte istituzioni come gli Enti locali e le Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare e Amalfi-Cava de' Tirreni, con i rispettivi Arcivescovi: mons. Francesco Alfano e mons. Orazio Soricelli", si legge ancora nella nota.