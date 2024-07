UNASCA avverte gli utenti sui rischi delle pratiche irregolari per il conseguimento della patente

11 luglio 2024 a

UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) accoglie con favore l'interrogazione a risposta orale presentata alla Camera dei Deputati dall’On. Andrea Caroppo (FI, Commissione Trasporti), rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L'interrogazione evidenzia la crescente problematica legata alle pratiche irregolari per il conseguimento della patente di guida attraverso corsi esclusivamente online, in violazione della normativa vigente. Nella sua interrogazione, l'On. Caroppo sottolinea come queste pratiche compromettano la sicurezza stradale. Il Decreto Ministeriale n. 317 del 1995 stabilisce chiaramente che la formazione per il conseguimento della patente di guida deve avvenire in presenza, attraverso corsi condotti da personale qualificato e competente. L’attuale proliferazione di offerte online, promosse soprattutto sui social network, mina questo principio fondamentale.

UNASCA desidera ricordare ai cittadini l'importanza di seguire percorsi formativi adeguati e conformi alla legge. La sicurezza sulla strada dipende dalla qualità della formazione ricevuta. Le autoscuole autorizzate garantiscono una preparazione completa, che combina teoria e pratica, essenziale per una guida sicura e responsabile. “La situazione descritta dall’On. Caroppo rappresenta un serio rischio per tutti gli utenti della strada,” dichiara Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA. “Siamo pienamente d'accordo sulla necessità di un intervento urgente da parte delle autorità per bloccare queste pratiche illegali e proteggere la sicurezza pubblica.” UNASCA si impegna a collaborare con le istituzioni per promuovere una formazione di qualità e per contrastare ogni forma di irregolarità che possa mettere in pericolo la sicurezza stradale.