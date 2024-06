Lavori al deposito di Porta Maggiore: tempistiche e modifiche al trasporto pubblico

28 giugno 2024 a

A distanza di 100 anni dalla sua costruzione, il deposito di Porta Maggiore sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento per accogliere i nuovi tram da 33 metri. Il progetto fa parte di un più ampio programma di rinnovamento dell'infrastruttura tranviaria cittadina, la cui riqualificazione, è un obiettivo fondamentale al fine di migliorare del servizio di trasporto pubblico. Tutti i programmi previsti per i lavori di adeguamento sono stati definiti, con l'intervento sul deposito di Porta Maggiore che entra quindi a far parte di un contesto più ampio di modernizzazione della rete tranviaria. L'obiettivo è quello di rendere la rete più efficiente e sicura, nonché di migliorarne la capacità e l'affidabilità. Gli interventi non solo adegueranno il deposito alle nuove esigenze operative, ma riguarderanno anche il potenziamento e la sostituzione di componenti fondamentali lungo l'intera rete. A partire dal 1 luglio, inizieranno quindi i lavori, con conclusione prevista per il 2 dicembre, data in cui è programmato il ritorno alla regolarità del servizio. Durante gli interventi, la configurazione delle linee tramviarie subirà necessariamente delle modifiche. Saranno attivati servizi sostitutivi di autobus, la cui implementazione varierà in base alla tipologia e all'estensione dei lavori stessi. Nel periodo della seconda metà di settembre fino ai primi di novembre le linee tranviarie saranno integralmente sostituite da bus, a causa dell'intensificazione delle operazioni di adeguamento. Il completamento di queste opere di rinnovamento consentirà di accogliere una flotta di nuovi tram, migliorando fortemente l'esperienza di viaggio e contribuendo alla sostenibilità e all'efficienza del trasporto urbano. Le principali modifiche alla mobilità pubblica interesseranno la Linea 2, che sarà sostituita da bus per gran parte del periodo, mentre la Linea 3 avrà interruzioni parziali tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Le Linee 5, 14 e 19 vedranno alterazioni limitate. Per informazioni più dettagliate, consultare il sito Atac.roma.it .