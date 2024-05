Nabila de Raco, la modella influencer romana sul Red Carpet di Cannes

Massimiliano Vitelli 21 maggio 2024 a

Nabila de Raco, giovane modella e imprenditrice romana ma residente a New York, dove porta avanti la carriera nel mondo della moda e del Real Estate, è approdata in questi giorni al Festival di Cannes dove siamo riusciti a intercettarla all'uscita della prima del film Furiosa: a Mad Max Saga.

"Questa è la mia prima partecipazione qui a Cannes e sono molto contenta, dopo essere stata al Festival di Venezia a settembre 2023 mi hanno invitato a Cannes e stasera sarò presente anche alla proiezione del film di Sorrentino". "Mi sarebbe piaciuto vedere anche il nuovo film del maestro Coppola ma lo hanno proiettato uno dei primi giorni ed io purtroppo non potevo esserci per altri impegni, sono qui solo da tre giorni"

C'è qualche film che ti ha colpito tra quelli di questi giorni?

"Certo, beh sono appena uscita dalla proiezione di Furiosa: a Mad Max Saga e mi ha colpito particolarmente la storia di questa donna che deve cavarsela in un ambiente post apocalittico ma è notevole anche la realizzazione del film che, anche se non è proprio il mio genere, è davvero ben fatto, e poi c'è come coprotagonista c'è Chris Hemsworth, l'attore di Thor...che di certo non passa inosservato. Non avevo visto i film precedenti ma tra un volo e l'altro magari cercherò di rimediare, tanto nei prossimi giorni sarò a Roma prima di fare ritorno a Manhattan dove di recente mi sono spostata in un meraviglioso attico."

Quale è il tuo genere preferito di film, cosa ti piace guardare nel tempo libero?

"In primis i film tratti dalle storie vere, poi gli action e i gialli. Inoltre tra i film che mi piace ricordare ci sono quelli di Al Pacino, dalla saga del Padrino a Scarface fino ad arrivare ad House of Gucci. Tra i registi, invece, mi sto appassionando ai film di Sorrentino. Dopo aver visto La Grande Bellezza, che mi ha fatto rivivere i ricordi della mia giovinezza, ho iniziato infatti a lavorare come modella a 16 anni per poi trasferirmi a Los Angeles, beh ho trovato interessanti anche gli altri film di questo premiato regista italiano e sono molto curiosa di vedere in anteprima quello di stasera."

"Prossimamente parleremo anche di un progetto molto importante che mi vede coinvolta ma che non posso ancora rivelare. Come sapete la mia carriera a New York non prosegue solo come modella ma dal 2014 sono impegnata nel mondo del Real Estate dove ultimamente collaboro con l'agenzia Douglas Elliman, un punto di riferimento nella City tanto che è stata più volte protagonista dei reality Million Dollar Listing. Vi farò sapere di più su come si evolverà la cosa a riguardo e ora scappo che la serata non è ancora finita..."