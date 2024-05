Aiop, il ringraziamento al presidente Rocca per i ristori dopo la crisi Covid. Polemica con il Pd

17 maggio 2024 a

“In merito al nuovo decreto ristori messo a punto dalla Regione Lazio, come Presidente dell'Aiop Lazio, voglio ringraziare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e l'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini per come stanno portando a termine un problema fondamentale per la nostra categoria”. Sono queste le parole di Maurizio Pigozzi, che poi continua così: “L'associazione che rappresento è costituita da 100 case di cura con circa 15000 dipendenti accreditati e non, in tutte le tipologie assistenziali. Il decreto, denominato Decreto Ristori 2021 permette a tutte le nostre strutture di avere un ‘ristoro’ e di poter superare tutti i costi sostenuti durante il periodo del Covid per tutte le strutture tenute aperte con costi fissi anche per il personale. Questo - continua il presidente Pigozzi - se non fosse stato applicato, molte strutture avrebbero rischiato la chiusura definitiva con un bilancio passivo e per molte un conseguente fallimento. Lo sforzo della Giunta guidata dal Governatore Francesco Rocca oggi è per noi anche un riconoscimento al tanto sacrificio durante tutto il periodo dell'emergenza COVID”.

Da lì nasce la polemica del presidente: “Non posso però non esprimere il mio stupore - continua il Presidente AIOP Lazio – nel leggere le dichiarazioni del Consigliere PD Valeriani in merito al finanziamento per i ristori 2021 approvato dalla Giunta regionale. Fu infatti proprio l’Assessore D’Amato nel 2020, a proporre di far fatturare le strutture accreditate in acconto il 90% del budget proprio a causa dell’emergenza COVID”.