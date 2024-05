Dance Music Awards 2024: vince Federico "Stinson" Fabrizi al Cocoricò di Riccione

14 maggio 2024 a

Il Cocoricò di Riccione è stato il palcoscenico della cerimonia dei Dance Music Awards 2024, svoltasi domenica 12 maggio. Condotta con eleganza e carisma da Arianna Polgatti e Sammy the Voice.

La serata ha visto una sfilza di talenti, professionisti e luminari dell'industria musicale, riuniti per celebrare l'eccellenza in 26 settori identificati nel mondo dell'intrattenimento notturno. Tra i premiati spicca la figura di Federico Fabrizi, meglio conosciuto come "Stinson", promoter e imprenditore nell'ambito dell'intrattenimento romano che ha conquistato il titolo di Miglior Promoter d'Italia 2023, attestato dalla sua dedizione e impegno nel plasmare il panorama della dance music italiana.

I Dance Music Awards non sono solo un'occasione per riconoscere il talento individuale, ma anche per celebrare l'intera industria dell'intrattenimento notturno. La serata al Cocoricò è stata una dimostrazione della vitalità e della creatività che caratterizzano il mondo della dance music italiana, un settore in continua evoluzione capace di generare opportunità economiche e culturali senza pari.

Mentre Federico Fabrizi ha indubbiamente lasciato il segno con la sua vittoria, è importante ricordare che i Dance Music Awards hanno omaggiato una vasta gamma di talenti, dai DJ emergenti ai veterani dell'industria. Questa diversità di talenti e contributi ha reso la serata indimenticabile, evidenziando il ruolo cruciale che ogni individuo gioca nello scacchiere del panorama musicale italiano.