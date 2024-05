Tennis and friends, Albano e Eleonora Daniele al Foro Italico

Vip in campo per la prevenzione e il sorriso dei bambini

In campo per la prevenzione: Albano e Eleonora Daniele oggi a “Tennis and friends” al Foro Italico testimonial della prevenzione davanti al gazebo di Smile House, il centro presso l'ospedale di Roma San Filippo Neri, per la cura delle malformazioni del volto, ogni anno, solo in Italia, 800 bambini nascono con problemi di labio-palato schisi, che incidono pesantemente sulla vita, se non trattati subito e bene.

La labiopalatoschisi è infatti una malattia estremamente invalidante che coinvolge nel suo decorso l'intero nucleo familiare. “Per questo il percorso che tracciamo per i nostri pazienti va oltre l'azione di riparazione chirurgica, che avviene entro il primo anno di vita, e rappresenta un impegno più ampio che si prefigge come end point l'integrazione sociale dei bambini affetti da questa patologia” spiega Domenico Scopelliti, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'ospedale San Filippo Neri di Roma e vice presidente Smile House Fondazione Ets

. Prevenzione, sorrisi e tanti vip del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra i gazebo al Foro Italico stamattina presente anche il direttore generale della Asl Rm1 Giuseppe Quintavalle, insieme con i professionisti della salute della ASL Roma 1, partner e coordinatrice del progetto salute di “Tennis and Friends”, a disposizione per offrire screening gratuiti e percorsi di prevenzione alla popolazione in diverse date fino e località cittadine fino al 19 maggio. Per la lotta alle malformazioni del viso venerdì 17 maggio, presidio ospedaliero San Filippo Neri, dalle 8.30 alle 12.30: screening delle malformazioni del volto a cura di Smile House, presso l'ambulatorio di maxillo facciale (Pad. B, piano terra).