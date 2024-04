Elezioni europee, il lancio della campagna "Usa il Tuo Voto" a Roma

30 aprile 2024 a

a

a

Gli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea hanno lanciato la campagna istituzionale "Usa il Tuo Voto", in previsione delle votazioni europee dell'8 e 9 giugno. L'evento di lancio si è tenuto ieri presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma. Durante la conferenza stampa sono stati presentati anche gli eventi previsti per la Festa dell’Europa del 9 maggio, inclusi dibattiti, letture e concerti che si svolgeranno al Campidoglio di Roma e al Luiss Hub di Milano. Uno dei punti salienti dell'evento è stato il cortometraggio "Usa il tuo voto", un filmato di quattro minuti in cui anziani cittadini provenienti da vari Paesi dell'UE condividono i loro ricordi legati alla democrazia, evidenziando l'importanza di non dare mai per scontato questo diritto.

Tra i partecipanti illustri alla conferenza stampa c'erano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza, il rappresentante della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti, il direttore Offerta Estero della Rai, Fabrizio Ferragni, e il Segretario generale dell'Associazione Civita, Simonetta Giordani. Anche Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr, intervenuto alla conferenza stampa ha illustrato i risultati del tour istituzionale nazionale "Giovani, digitalizzazione, europee 2024". "Abbiamo incontrato oltre 20.000 studenti in quasi tutte le regioni italiane, scoprendo nelle cosiddette “generazioni Z” un forte desiderio di esprimere le proprie aspirazioni", ha affermato Nicastri. Attraverso un approccio innovativo, sono i coetanei dell’Aidr a dialogare direttamente con gli studenti, promuovendo l'adesione spontanea alle votazioni europee dell'8 e 9 giugno. Nicastri ha anche evidenziato la richiesta emergente tra i giovani di programmi digitali che li preparino non solo a conoscere le istituzioni pubbliche, ma anche a diventare protagonisti attivi delle organizzazioni partitiche, e la forte richiesta di una piattaforma di voto online.

"Usa il Tuo Voto" è più di una semplice campagna elettorale; è un invito a riconoscere e sfruttare il potere del voto democratico, un diritto che ogni cittadino deve esercitare con consapevolezza e responsabilità.