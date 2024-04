Con Biesse e Microtek l'app di InTaxi si allarga ad altre 35 città italiane

17 aprile 2024 a

InTaxi, l’app di servizio taxi più usata in Italia, gestita dalle cooperative di tassisti Radiotaxi 028585 e Prontotaxi 066645, «è entusiasta di annunciare una significativa espansione del suo servizio». Ora il servizio sarà disponibile non solo a Milano, Roma, Bari, Bologna, Como, Genova, Lecco, Napoli, Parma, Perugia, Piacenza, Prato, Torino, Trento, Trieste e Udine, ma anche in altre 35 città italiane, ampliando la nostra presenza sul territorio nazionale. La crescita è resa possibile grazie a una strategica collaborazione con Biesse, azienda che opera nel settore delle telco. Un ruolo fondamentale è stato poi svolto da Microtek, azienda italiana che da 40 anni supporta il nostro settore, permettendo una fluida integrazione delle tecnologie e garantendo il successo dell’espansione. «Oggi per InTaxi è un giorno importante perché abbiamo vinto la sfida lanciata contro le multinazionali straniere», ha detto Alessandro Casotto, presidente di InTaxi. Il totale delle richieste InTaxi nel 2019 è stato di 450.000, negli ultimi 12 mesi (aprile 2023 - marzo 2024) il dato è salito 3.700.000, con un incremento dell’820%.