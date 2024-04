A Roma il Gran Gala della Solidarietà, artisti uniti da una buona causa

12 aprile 2024 a

a

a

Torna anche quest’anno il “Gran Galà della Solidarietà”. L’evento benefico organizzato dalla Onlus “..tutti per un cuore” e giunto quest’anno alla XXI edizione, si terrà in via Aurelia 431 oggi, venerdI 12 aprile, alle 19,30. “La nostra iniziativa- ci ha detto il professor Ivo Pulcini presidente della Onlus - è stata organizzata a favore dei bambini poveri in Argentina, dove abbiamo realizzato un villaggio per 100 bambini (Barrio Ugo Pulcini a Barranqueras, Chaco), dei bambini tibetani in esilio (Tibetan Children Village in India, a cura della sorella del Dalai Lama, Signora Jetsum Pema), e dei bambini cardiopatici i quali non hanno speranza di vita senza l'intervento cardiochirurgico”. Particolarmente ricco di ospiti anche quest’anno il programma della serata che sarà presentata da Antonio Mezzancella.

“L’evento inizierà in teatro, con l’Inno Nazionale - anticipa Pulcini- e con un’artista leggendaria come il Soprano Chiara Taigi. Poi mostreremo le opere e i progetti della Onlus. Durante lo spettacolo si esibiranno, come in ogni edizione, artisti famosi e personaggi pubblici che hanno già aderito all’iniziativa: Claudio Lotito, Sergio Cammariere, Emanuela Villa, Antonio Giuliani, I Jalisse e molti altri”. Tutte le informazioni per partecipare all’evento benefici sono disponibili sul sito www.uncuorepertutti.com.