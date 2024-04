I migliori marchi di moda in un unico posto: scopri l'app Escarpe e goditi un'esperienza di acquisto senza sforzo

06 aprile 2024 a

Con l'arrivo della bella stagione c'è voglia di rinnovare il proprio guardaroba, ma tra il lavoro e gli impegni familiari, spesso non si trova il tempo di andare a fare compere per negozi. Grazie allo shopping on line, possiamo acquistare le nostre scarpe preferite, comodamente seduti sul divano, semplicemente ,scaricando un'app, come quella di Escarpe.

Cosa troviamo in quest'app?

Un'unica piattaforma e-commerce multibrand che ha anche un'applicazione per smartphone, una vetrina dove soddisfare le proprie esigenze di stile. L''app Escarpe offre una selezione accurata dei migliori marchi di scarpe sneakers da uomo e molto altro ancora come marsupi, zaini, borse da viaggio, Porta Pc. Con una vasta gamma di brand e modelli disponibili, si presenta come il luogo ideale per esplorare le ultime tendenze e creare look maschili alla moda e distintivi.

Quali marchi propone di sneakers da uomo propone?

Sia il sito web, sia l'applicazione vantano una collezione impressionante dei migliori marchi di sneakers da uomo sul mercato. Dai classici ai modelli più innovativi, ecco alcuni dei marchi più rinomati disponibili sul portale: Nike, conosciuta per la sua qualità e innovazione, offre una vasta selezione di sneakers da uomo, dalle iconiche Air Force 1 alle moderne Air Max. Il brand tedesco adidas è un altro gigante nell'industria delle calzature sportive, che presenta una varietà di modelli iconici come le celebri Superstar e le innovative UltraBoost. E come non citare le New Balance, sneakers che si sono affermate grazie al loro comfort e stile senza tempo. New Balance, azienda americana fondata nel 1906, offre una vasta gamma di calzature causal e sportive da uomo, perfette per look non impegnativi. Le Converse da decenni si sono imposte come un'icona di stile perché esibiscono, nei loro modelli, da One Star a Chuck Taylor All Star, passando per le All Star Move, un'estetica rétro e versatile che si adatta a una varietà di outfit maschili. E come non citare le Vans? La Gen Z ha fatto da testimonial inconsapevole di queste scarpe. Questo marchio statunitense, celebre per le sue sneakers skateboard, propone una vasta gamma di modelli classici e moderni perfetti per uno stile casual e urbano.

Quali proposte per look maschili?

Creare il look maschile perfetto con le sneakers da uomo è più semplice che mai grazie alla selezione su Escarpe.it. Ecco alcuni suggerimenti per creare outfit alla moda e versatili: Se si vuole creare un look casual urbano, si può abbinare un paio di jeans slim fit con una maglietta oversize e una giacca di jeans. Se si vuole, si può completare il look con un paio di sneakers Vans Old Skool per uno stile casual e cool. Per un look sportivo chic, l'ideale è optare per un paio di pantaloni jogger in tessuto tecnico, una felpa con zip e una giacca leggera. Per questo outfit un paio di sneakers adidas UltraBoost regaleranno un tocco sportivo ma glamour. Se invece si punta a un look streetwear elegante, è preferibile indossare un paio di pantaloni cargo, una t-shirt stampata e una giacca bomber. Si può completare il look con un paio di sneakers Nike Air Max: il risultato finale sarà senz'altro sofisticato.

Quali accessori scegliere?

La scelta degli accessori deve essere oculata e rispettare la propria personalità e il proprio stile. Per un outfit sportivo casual si può indossare un orologio in acciaio e uno zaino dove contenere i propri effetti personali. Per un contesto formale, come un appuntamento di lavoro o una cerimonia, meglio puntare su un orologio dal cinturino in pelle e dal design minimalista.