Marketing e web reputation, le strategie da seguire secondo Francesco Riviera 

Francesco Fredella 05 aprile 2024 a

a

a

Oggi, più che mai, il web offre molteplici possibilità di posizionamento per imprenditori e professionisti. Ma è opportuno seguire regole ben precise per non sbagliare. Social e web seguono lo stesso binario ed è per questo motivo che servono strategie. La chiave vincente è la web reputation e la creazione di contenuti che ti differenziano dai competitors.

“Molti di voi mi conoscono perché, anni fa, ho lanciato le GIF animate su Instagram”: Francesco Riviera, bresciano doc, imprenditore digitale, parla del web e di come occorre posizionarsi per avere popolarità e successo. Lui è uno dei massimi esperti al mondo per la web reputation. Aiuta imprenditori e brand a posizionarsi sul web con le sue società, attive in tutto il mondo.

“La web reputation, in un mondo in cui, ogni giorni, nascono finti professionisti e imprenditori improvvisati, è la chiave per distinguerci dalla massa”, dice Riviera. Press release oggi è la parola d’ordine per la giusta collocazione in Rete.

Ma qual è il fattore X distintivo? Quali sono i contenuti? “Occorre raccontare chi siamo e viralizzare tutto questo con adv e collaborazioni con gli influencer”, aggiunge Riviera.