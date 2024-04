Agenzia delle dogane, Alesse incontra la vice presidente del Consiglio albanese: "Una lunga storia di collaborazione"

04 aprile 2024 a

Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato a Tirana il vice Presidente del Consiglio albanese, e ministra delle Infrastrutture ed energia, Belinda Balluku. All’incontro era presente anche l’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, e il direttore delle Dogane albanesi, Genthi Gazheli. Alesse, in linea con il costante impegno dell’Adm nei Balcani occidentali nel portare avanti progetti di cooperazione, si è recato in Albania in quanto Paese strategico per i nostri interessi commerciali e per la stabilizzazione regionale. L’Italia, infatti, è il primo fornitore dell’Albania e l’interscambio commerciale ha raggiunto nel 2023 il livello record di 3,3 miliardi. A ciò, si aggiungono intese in altri ambiti, su tutti quello dell’immigrazione.

“I Balcani sono di grande rilievo per il futuro dell’Europa, l’Albania è il nostro partner naturale in quest’area” ha spiegato Alesse durante l’incontro, nel corso del quale si sono sottolineati gli ottimi rapporti con l’Italia grazie a una lunga storia di collaborazione. “E’ fondamentale che i Balcani occidentali entrino in Europa - ha detto Alesse - “da quando mi sono insediato ho puntato a intensificare la cooperazione con l’Amministrazione doganale albanese e con gli altri Paesi di questa regione”.

“Oggi e’ un grande giorno per i nostri Paesi e per le nostre dogane - ha detto il vice Presidente del Consiglio Balluku - abbiamo un rapporto antico con l’Italia, che consideriamo la porta dell’Europa. L’Albania sta lavorando alla realizzazione di un nuovo porto commerciale a Durazzo, che sarà il più grande dei Balcani e sarà collegato con la Macedonia e il Kosovo. Mi auguro, quindi, che i rapporti con le Dogane italiane proseguano in modo proficuo”.