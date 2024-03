L'importanza delle buone notizie, a Uno Mattina in Famiglia, con Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte

21 marzo 2024 a

Il debutto televisivo di Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte è avvenuto nel 2019 su Rai 2. Il percorso è stato difficile ma la vita, come dicono loro stesse è una salita, che ti porta a una vista grandiosa. Una visuale sul sogno, quello di condurre un programma importante. In tv, Veronica e Maria ci sono già: sono due punti fermi del cast di Uno Mattina in Famiglia, dove hanno una rubrica sulle buone notizie.

Quali sono le vostre aspirazioni nel mondo dello spettacolo?

V: «Vorrei diventare una conduttrice e magari, tra qualche decennio vorrei condurre Sanremo».

M: «Vogliamo crescere sempre di più all’interno di Uno Mattina, magari con una rubrica in più e vorremmo condurre un programma nostro, come abbiamo fatto nel 2019, quando abbiamo condotto Autocollection».



Siete sempre insieme. C’è un motivo particolare?

V: «Siamo inseparabili! Ci conosciamo dall’asilo e abbiamo fatto un sacco di esperienze insieme. Tutti ci chiamano Cip & Ciop, proprio perché siamo sempre insieme».

M: «Non c’è un perché. Siamo grandi amiche, ci conosciamo da sempre e abbiamo solo un anno di differenza. Non siamo mai state in classe insieme ma abbiamo vissuto nello stesso paese di provincia. Una sera abbiamo deciso di coltivare insieme il sogno dello spettacolo».



Siete nel cast di Uno Mattina. Cosa vi piace di più di questa esperienza?

V: «Sì siamo nel cast fisso di Uno Mattina in Famiglia e quest’anno abbiamo anche una nostra rubrica fissa, Le Buone Notizie dal Mondo. Ci troviamo benissimo, soprattutto con Beppe Convertini, che è una persona gentile e generosa. Lo adoro»!

M: «Siamo alla nostra seconda stagione. L’anno scorso siamo state introdotte da Michele Guardì, che ringraziamo. Quest’anno abbiamo avuto l’idea della rubrica sulle buone notizie, che è stata accolta con entusiasmo».

Notizie buone dal mondo. Quanto è importante diffonderle?

V: «Le buone notizie sono necessarie e fondamentali. Purtroppo, molti programmi focalizzano l’attenzione su cose negative e non sul buono. Le cose belle accadono è solo che non se ne parla. Il nostro obiettivo è trasmettere speranza e ottimismo».

M: «Oggi più che mai! C’è tanto pessimismo e ci sono troppe notizie negative, quindi cerchiamo di diffondere ottimismo».



Qual è stata la notizia più bella che abbiate letto?

V: «L’anno scorso, un carabiniere ha salvato la vita di una ragazza che stava per suicidarsi, ma ad ogni modo, tutto ciò che trasmette energia positiva è bello e rimane nel cuore».

M: «La notizia di un bimbo, nato su un volo grazie all’aiuto del Comandante e delle hostess. Ricordo anche la storia di un anello, che dopo aver fatto il giro del mondo e tornato nella mani della sposa che lo aveva perso nei fondali marini messicani».



Quali sono i vostri futuri progetti?

V: «Il cinema mi piacerebbe ma se ci fosse una parte in un cinepanettone sarebbe il coronamento di un sogno»!

M: «Sicuramente tv! La più aspirazione è il Festival di Sanremo, anche se siamo ben coscienti che c’è molta strada da fare. Il cinema lo lasciamo fare a chi fa l’attore».



Come siete al di fuori di social e tv?

V: «Nel tempo libero mi alleno e vado a camminare. Ascolto musica, ma anche i podcast di Oprah. Adoro le sue interviste. Gioco a padel e mi piacciono gli aperitivi».

M: «Ho appena iniziato un corso di balli latino americani e sono un agrande appassionata di arte, pop art e grafica».