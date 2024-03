Pierpaolo e Andrea Caputo: un successo da mettersi le "mani nei capelli"

Francesco Fredella 21 marzo 2024 a

a

a

Due fratelli con una passione unica: i capelli, la bellezza. Pierpaolo e Andrea Caputo sono diventati ormai due parrucchieri leader, conosciutissimi e amatissimi. Ma sono anche due imprenditori che hanno fondato la loro azienda partendo da zero. "Avevamo un sogno, l'abbiamo realizzato", dicono. "Siamo nati nel 2004 grazie all'aiuto dei nostri genitori - eravamo giovanissimi e loro hanno creduto in noi investendo tutto quello che avevano, tutti i loro risparmi", aggiungono i fratelli Caputo. "Nella nostra adolescenza facevamo i capelli in garage ai nostri amici, tutto per guadagnare qualcosa", dicono ancora. La loro è una storia che inizia dal basso, scandita da sacrifici e sogni.

"Il nostro brand Bellezza studio nasce con 3 persone in negozio, avevo 17 anni. Non potevo nemmeno entrare in società perché ero minorenne. Ed ecco il primo negozio. Gli affitti erano altissimi: era in una galleria, senza luce del sole. Ma potevamo permetterci tutto questo", svela. Poi le cose vanno bene. Il sacrifici vengono premiati. Cresce il numero di dipendenti, aumenta la clientela. Ad un certo punto, però, i due fratelli decidono di aprire la loro attività anche di lunedì: cosa del tutto inusuale. Vanno via anche gli appuntamenti. "Ed arriva la svolta, la clientela aumenta ancora di più", dicono i due fratelli. A Rovereto si parla molto di questa nuova iniziativa. Nasce anche la seconda sede, a Trento. "Tutto senza esagerazione", sottolineano. "Senza fare il passo più lungo della gamba".

Nuove sfide. Destinazione Milano. Lì Pierpaolo punta ad una nuova avventura. "Nessun appoggio, nessun aiuto. Insomma, inizio d'accapo con la stessa modalità e la stessa grandezza", dice nel corso della chiacchierata. Nuovi investimenti per aprire un negozio di 200 mq tra Bocconi e Porta Romana. Pensavo e realizzato in grande. "A giugno 2022 arriva l'apertura a Milano, che diventa uno dei punti di interesse nel mondo del jetset", concludono i due fratelli.