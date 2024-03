Salon de Beautè: l'intelligenza artificiale a disposizione del benessere

20 marzo 2024 a

Da bambine, Eleonora e Cristina Gerloni trascorrevano ore giocando insieme a pettinare le bambole e a esplorare il mondo dell’estetica nel bagno dei loro genitori. Si divertivano a sperimentare con trucchi, smalti e accessori, ignare del fatto che quella passione per il beauty si sarebbe trasformata in una missione per rivoluzionare il settore dell’estetica avanzata. Oggi, le due giovani imprenditrici sono al vertice del loro successo, gestendo con dedizione e amore i loro rinomati saloni di bellezza.

La passione per il benessere e l’estetica delle Sorelle Gerloni ha continuato a crescere nel corso degli anni grazie allo studio e agli aggiornamenti continui nel settore. Tuttavia, affermano che questa passione non è stata trasmessa direttamente dai loro genitori, ma è stata coltivata con la loro determinazione, il desiderio di creare qualcosa di proprio e l’amore per il contatto con il pubblico. Eleonora e Cristina attribuiscono gran parte del loro successo alla volontà di rimboccarsi le maniche, studiare, fare sacrifici e perseverare nonostante gli ostacoli.

Il primo salone delle Sorelle Gerloni ha aperto i battenti nel 2013 e l’idea è nata da entrambe. La possibilità di prendersi cura delle persone e farle sentire meglio è stata la spinta principale che le ha incoraggiate ad intraprendere questa sfida imprenditoriale. Come per ogni impresa, ci sono stati momenti di difficoltà e incertezza, ma la complicità e il sostegno reciproco hanno aiutato le due sorelle a superare le avversità con una visione positiva e determinata.

Quando sono partite, le Sorelle Gerloni non avrebbero mai pensato di poter essere riconosciute in Italia e all’estero come un punto di riferimento per l’estetica avanzata. La mossa vincente è stata proprio quella di guardare al futuro e puntare tutto su trattamenti innovativi nel campo del viso e del corpo, combinando l’efficacia delle tecnologie con le abilità delle loro operatrici.

Il personale del loro salone, in continua formazione, ha fatto del proprio mestiere una missione di benessere. Tutto questo ha generato un ottimo riscontro, sia a livello di passaparola che a livello mediatico, attirando clienti e personaggi che si affidano alle competenze del loro staff. Grazie a loro, le Sorelle Gerloni sono sulla cresta dell’onda da anni.

INNOVAZIONE

Cosa spinge le clienti a sceglierci?

Cura dei dettagli, ascolto attivo, passione, consulenza approfondita e trattamenti personalizzati.

Riconosciuti nel mercato per le competenze nei trattamenti viso e la ricerca spasmodica per trovare la ricetta perfetta per trattare ogni tipo di inestetismo, questo ci ha spinto a portare nei nostri saloni l’ultimo arrivato in casa Salon: Skin analyzer.

È una tecnologia unica nel suo genere in grado di eseguire un’analisi approfondita delle caratteristiche patologiche della pelle. Può rilevare fino a 14 diversi indicatori di salute cutanea:

Analizzandoli è poi in grado di riconoscere il tipo di pelle e le criticità ad essa connesse.

Il connubio tra l’esperienza delle operatrici e la moltitudine di spettri utilizzata per fornire un’analisi più completa possibile da vita allo sviluppo di programmi di trattamenti mirati a monitorare i progressi nel tempo.

Dotato di un’ intelligenza artificiale, delle fotocamere fornite di milioni di pixel e l’elevato numero di luci sarà davvero semplice intervenire nel dettaglio su problemi relativi a:

-Rughe

-Sensibilità

-Pigmentazione

-Acne

-Pori

-Macchie

-Sebo

-Invecchiamento cutaneo

Questa è solo l’ultima delle nostre novità, ma consapevoli che il settore wellness è in continuo sviluppo, la nostra mission è quella di non farci mai trovare impreparati di fronte alle esigenze di mercato per assicurare ai nostri clienti il miglior servizio possibile, restando sempre una garanzia.