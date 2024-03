Banca Generali Private, parte da Roma il Golf Tour

15 marzo 2024 a

E’ partito da Roma il Golf Tour di Banca Generali Private, l’evento invitational più esclusivo d’Italia. La private bank del Leone è tornata sul green all’Olgiata di Roma, con la 16esima edizione del suo tour. Nei prossimi mesi dieci tappe nei golf club più belli d’Italia e appuntamento al prestigioso Verdura Golf Resort di Sciacca per i finalisti, dal 25 al 27 ottobre.

È partito da Roma l’Invitational Tour di Golf più esclusivo d’Italia, il Banca Generali Private Invitational Golf Tour, che riunisce attorno alla passione per il golf clienti, dipendenti e consulenti della private bank del Leone. Quella che ha visto il via all’Olgiata è la sedicesima edizione e punta a riproporre i tradizionali valori di professionalità, competenza e competitività.

La giornata di mercoledì 13 marzo si è svolta all’insegna dello sport e della convivialità per i 120 ospiti della banca private, con un’agenda che ha alternato momenti di networking e pratica libera alla competizione vera e propria. Ad ogni tappa anche approfondimenti tematici sugli ambiti della banca, dalla protezione patrimoniale, al family office, ai servizi per le imprese. Per un tour che va oltre il golf e sfocia nella sensibilizzazione sulle tematiche dei mercati e del wealth management.

Dopo le dieci tappe nei principali Golf Club italiani, il tour si concluderà con la finale nazionale, programmata dal 25 al 27 ottobre presso il Verdura Golf Resort di Sciacca, cui accederanno di diritto tutti i finalisti delle singole tappe. Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato: “siamo felici di essere ripartiti con la sedicesima edizione del nostro tour, che negli anni è diventato un punto di riferimento tra i circuiti invitational. La professionalità e la cura dei dettagli si uniscono alla passione di molti colleghi e clienti, trasformando ogni tappa in un’esperienza unica che valorizza al meglio quanto per noi è più caro: la relazione di fiducia. Da 17 anni accompagniamo i nostri ospiti nei campi più belli d’Italia e per questa nuova edizione abbiamo preparato una serie di sorprese che lo renderanno ancora più distintivo e speciale”.