Chi è davvero Alessandro Prece? Pioniere della Digitalizzazione Artificiale

15 marzo 2024 a

a

a

La “Digitalizzazione Artificiale” è da un lato una novità e dall’altro già una certezza per chi vuole muovere i primi passi all’interno del mondo online con l’obiettivo di crearsi una seconda entrata. Per comprendere appieno questo metodo, è essenziale esaminare il significato delle due parole che lo compongono. Da un lato, per "Digitalizzazione" si intende creare servizi digitali come la pubblicità online per le attività rendendo la presenza e l'acquisizione di clienti online un requisito fondamentale per il successo di qualsiasi piccola, media o grande attività italiana. Infatti ci sono oltre 5 milioni di imprese attive in Italia e la maggior parte non sono digitalizzate e non hanno tutti gli strumenti per farlo. Quindi molte attività si trovano impreparate di fronte a questa trasformazione, tant’è che la richiesta di competenze digitali è alta e in costante crescita. Nonostante ciò, sono ancora poche le persone in grado di fornire tali competenze sotto forma di servizi digitali, per quanto sia chiara la domanda di mercato. Dall'altro lato quindi, entra in gioco l'intelligenza artificiale, che rappresenta un elemento innovativo in grado di facilitare il processo di digitalizzazione per chi decide di offrire questi servizi digitali.

Questi strumenti possono creare e sviluppare i servizi digitali autonomamente permettendo così di ottimizzare il tempo e sfruttare al meglio le risorse disponibili. Il lavoro per erogare questi servizi digitali diventa quindi semplice e rapido grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. In questo contesto citiamo un professionista e pioniere della “Digitalizzazione Artificiale” ossia: Alessandro Prece. Figura di rilievo per essere stato il primo ad aver creato un percorso apposito per chiunque voglia avviare una carriera online o crearsi una seconda fonte di reddito attraverso queste nuove competenze e strumenti messi a disposizione nel suo percorso formativo, acquistabile solo in chiamata insieme ad uno dei suoi consulenti. Quello che contraddistingue questo percorso dagli altri è il supporto che viene dato ai membri, in modo che vengano guidati in ogni fase con la sicurezza di avere un professionista sempre pronto ad aiutare e consigliare. Peculiarità che emerge anche nelle centinaia di video recensioni positive che collezionate finora. Percorso valido, testato e innovativo che insegna passo dopo passo come poter iniziare ad ottenere risultati concreti Online, applicando da casa e in modo guidato con il proprio computer. Indirizzato soprattutto a chi parte da zero competenze e non ha mai fatto nulla di pratico nel mondo digitale.