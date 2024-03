Thomas Macorig: “Così ho rivoluzionato la vita ad oltre 10.000 ragazzi italiani”

Francesco Fredella 14 marzo 2024 a

Con un semplice computer e una connessione internet ha creato un impero digitale, che sta rivoluzionando il futuro di migliaia d’Italiani. Quella di Thomas Macorig é una vera e proprio scalata senza precedenti. non è solo una testimonianza personale nel panorama digitale italiano.



Alla base di tutto c’è l’esperienza del giovane friulano, imprenditore self-made con le idee chiare: nel 2017 lascia le scuole superiori per inseguire i suoi obiettivi. E dopo poco più di un anno da quel momento, Thomas Macorig diventa milionario all’età di soli 18 anni grazie alle vendite generate dai suoi negozi online. Un nuovo modo di fare imprenditoria.



Così, inizia la scalata di Thomas Macorig che inizia a condividere le conoscenze e competenze con altre persone. Altro step: fonda Infobiz.com: una comunità di apprendimento dinamica dove i suoi studenti sviluppano competenze all’avanguardia indispensabili per il mondo tecnologico di oggi e di domani. Fornendo una formazione 1 a 1, uscendo dal classico schema dei videocorsi online.



Con Infobiz.com, Macorig riesce ad adattare il modello educativo tradizionale alle esigenze del XXI secolo: un modello flessibile, accessibile e soprattutto pratico. Un modello che non si limita a teorizzare ma insegna a fare, creare, innovare. Un modello dove i docenti non sono “professori in cattedra” ma esperti con anni di esperienza, che insegnano solo ciò che applicano in prima persona.



“La nostra Mission”, spiega Macorig, “non è semplicemente insegnare come avviare un’attività online bensì insegnare a pensare come veri imprenditori digitali, a vedere le opportunità dove gli altri vedono ostacoli. Non c’è ragione per cui chiunque sia armato delle giuste informazioni e voglia di impegnarsi non possa raggiungere obiettivi fuori dal comune. Indipendentemente dalla famiglia in cui è nato”.



Ma non solo Italia. Con follower provenienti da svariati Paesi nel mondo e oltre 500 milioni di visualizzazioni online, Macorig sta contribuendo alla formazione di una nuova generazione di persone pronte a operare in un tessuto socio economico sempre più interconnesso.



“Quello che vogliamo creare”, conclude Macorig, “è molto più di una scuola online. E’ una comunità globale di persone che vogliono sfidare lo status-quo e non si accontentano di seguire i binari pre-fabbricati dall’alto. L’istruzione di alto livello oggi non è più circoscritta ai confini del sistema accademico tradizionale, tutto quello di cui hai bisogno è un PC connesso ad internet e con pochi click puoi avere accesso a tutto il sapere dell’umanità. Siamo fieri e grati di dare il nostro contributo a una rivoluzione che sta ridefinendo il mondo del lavoro e dell’imprenditoria”.



Dopo oltre 5 anni in questo settore e una pila di prove che ormai è difficile ignorare, l’Alchimia Digitale di Thomas Macorig continua a dimostrare che con audacia e visione, l’ordinario può davvero diventare straordinario.