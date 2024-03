Multiversity, Pegaso e Medea: “L'alta formazione digitale è indispensabile per favorire la crescita dei Paesi in via di sviluppo"

13 marzo 2024 a

L’istruzione e l’alta formazione digitale, nell’ambito della cooperazione internazionale, rappresentano un pilastro fondamentale per favorire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo e colmare i divari con l’Unione Europea. Questo il tema dell’evento: “Alta formazione e coesione sociale per la gestione delle dinamiche demografiche internazionali", organizzato da Multiversity e due delle istituzioni del Gruppo, l’Università digitale Pegaso e MEDEA - Digital Institution for the Mediterranean, Europe and Africa, che si è tenuto oggi a Roma presso le Corsie Sistine. L’evento, che è stato aperto da Luciano Violante, Presidente di Multiversity, Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity, Pierpaolo Limone, Rettore dell'Università digitale Pegaso e Luigia Melillo, Rettrice di MEDEA - Digital Institution for the Mediterranean, Europe and Africa, ha visto la presenza del Presidente della Repubblica e la partecipazione della Vice Presidente della Commissione Europea Dubravka Šuica, della Presidente Emerita della Repubblica di Malta Marie-Louise Coleiro-Preca, e di altre autorevoli personalità del mondo accademico internazionale. Secondo la Strategia di Medio Termine 2022-2029 elaborata dall’Unesco entro il 2050, il 40% di tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, circa 1 miliardo, sarà in Africa. Questa crescita porterà inevitabilmente a dover affrontare sfide cruciali nella fornitura di servizi essenziali come istruzione e sanità.

In questo contesto la formazione digitale, in particolare l’alta formazione di lavoratori qualificati, diventa vitale per preparare la popolazione a contribuire all'economia e allo sviluppo sociale del continente. “L’accesso all'istruzione e all’alta formazione è un diritto universale e fondamentale per lo sviluppo inclusivo. L’adozione del digitale ha un ruolo insostituibile. L’esportazione delle migliori pratiche europee in tale settore può contribuire a sviluppare le competenze professionali per migliorare le prospettive di vita e regolarizzare i flussi migratori” ha dichiarato Luciano Violante, Presidente di Multiversity. “Ci auguriamo che questo evento possa accendere un faro sul ruolo della formazione e delle Università digitali, non solo in Italia ma altresì nei Paesi in via di sviluppo, come strumenti fondamentali per la diffusione delle competenze, l’inclusione sociale, la crescita economica e la sostenibilità nell’odierno scenario globale” ha commentato Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity. "Siamo lieti di mettere la nostra infrastruttura, le nostre esperienze nel campo dell'educazione digitale e la qualità dei nostri docenti a disposizione di un progetto che può contribuire significativamente allo sviluppo di competenze necessarie per il progresso economico e sociale dei paesi africani" ha commentato Pierpaolo Limone, Rettore Università digitale Pegaso. "Medea è nata con la missione di favorire una società euro-mediterranea basata sulla conoscenza e sull'economia digitale, attraverso un piano formativo che contribuisca al contempo a gestire e mitigare i flussi migratori" ha dichiarato Luigia Melillo, Rettore Pegaso International/Medea.