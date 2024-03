Tatuaggi, tra arte e social media: un viaggio nell'iconografia del XXI secolo con Giordano Dal Prato

12 marzo 2024 a

Il mondo dei tatuaggi, oltre ad essere un linguaggio visivo inciso sulla pelle, è un palcoscenico in continua evoluzione, dove le storie personali si intrecciano con la creatività dei tatuatori. In questo contesto vibrante e sempre in movimento, il tatuaggio Old School emerge come un'opera d'arte intramontabile, ricca di simboli e storia. Ci immergiamo in questo universo con Giordano Dal Prato, uno dei talenti più promettenti di questo stile nel nostro paese, per scoprire come l'arte del tatuaggio si sia trasformata nell'era digitale, mantenendo intatta la sua essenza.

Come è cambiato il tuo approccio al tatuaggio nell'era dei social media?

Con l'avvento dei social media, il mio approccio è diventato più aperto e interattivo. Ora i tatuaggi non sono solo opere su pelle, ma storie condivise attraverso piattaforme come Instagram. La possibilità di connettermi con un pubblico globale ha amplificato il significato del mio lavoro, trasformandolo in una conversazione visiva che va ben oltre il confine fisico del mio studio.

Il tuo Old School sembra un omaggio alle radici del tatuaggio occidentale. Come pensi che questo stile si inserisca nel contesto contemporaneo?

Esatto, considero il mio stile un vero e proprio ponte tra il passato e il presente. L’Old School intrinsecamente legato alla tradizione, riesce a intrappolare lo sguardo delle nuove generazioni. La sua atemporalità, a mio avviso, si riflette nella semplicità e nella potenza dei simboli classici che caratterizzano questa forma d'arte. In un'era in cui la velocità digitale sembra dettare il ritmo della nostra esistenza, ritornare a queste radici rappresenta non solo un gesto di resistenza, ma anche una celebrazione della maestria artigianale. È un invito a rallentare, ad immergersi in un mondo dove ogni tratto racconta una storia e ogni simbolo è un legame tangibile con il passato, una dichiarazione di continuità in un mondo in costante evoluzione.

Come è cambiato il significato sociale dei tatuaggi nel corso della storia?

L'evoluzione nella percezione dei tatuaggi è stata un viaggio affascinante nel corso del tempo. In passato, questi segni sulla pelle potevano essere interpretati come manifestazioni di ribellione, un atto audace che sfidava gli standard convenzionali. Tuttavia, nel contesto contemporaneo, la visione dei tatuaggi si è trasformata: li vedo come autentiche espressioni di identità e creatività. La società ha compiuto passi da gigante nell'accettare questa forma d'arte come parte integrante della nostra cultura, sfondando barriere di stereotipi e abbracciando la diversità di stili e significati che ogni tatuaggio può incarnare. Oggi, i tatuaggi non sono semplici decorazioni corporee, ma vere e proprie opere d'arte che narrano storie personali, contribuendo a costruire un tessuto sociale ricco di sfumature e individualità. Questa accettazione crescente ha trasformato il tatuaggio da simbolo di ribellione a una manifestazione rispettata di identità e creatività nella nostra cultura globale.

Parlando di sicurezza e igiene, come affronti le nuove sfide nel garantire un ambiente sicuro nel tuo studio?

La sicurezza e l'igiene sono priorità assolute. Nel mio studio utilizziamo attrezzature monouso e seguiamo rigorosamente tutte le norme sanitarie. Gli inchiostri sterilizzati e le tecnologie avanzate ci consentono di offrire un'esperienza di tatuaggio sicura e di alta qualità. Mantenere standard elevati è essenziale, non solo per il bene dei clienti, ma anche per preservare l'integrità dell'arte del tatuaggio nel suo complesso.

Chi è Giordano Dal Prato?

A soli 30 anni, Giordano Dal Prato, talentuoso tatuatore romano, incarna l'essenza dell'Old School. Con 10 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi, la sua dedizione artistica si manifesta non solo nella perfezione dei dettagli dei suoi lavori, ma anche nella passione che riversa in ogni tratto. Tifoso sfegatato della Lazio e appassionato di musica, Giordano ha scelto il suo stile dopo l'incontro con le illustrazioni di Sailor Jerry Collins, figura iconica del settore. La sua arte diventa un'armonia visiva, un intreccio tra passioni personali e maestria artistica.