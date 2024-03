Diagnosi sull'Alzheimer, i cinque vincitori del bando AGYR

08 marzo 2024 a

Cinque nuovi ricercatori si aggiudicano i 300mila euro per progetti di ricerca su diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, sui processi cellulari coivolti e su terapie di miglioramento delle funzioni cognitive. Dal 2020, anno d’esordio degli Airalzh Grants for Young Researchers, sono 1.2 i milioni di euro investiti nella ricerca contro la malattia di Alzheimer destinati a progetti di giovani ricercatori under 40.

Oltre a Lorenzo Gaetani, Arianna Menardi, Fausto Roveta e Giacomo Siano, a vincere il bando Claudia Carrarini, giovane ricercatrice del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele diretto dal prof. Paolo Maria Rossini. Contemporaneamente alla comunicazione dei vincitori dei bandi AGYR 2023, Airalzh Onlus ha pubblicato il bando AGYR 2024. Rivolto a ricercatori under 40, è previsto, come nelle edizioni precedenti, lo stanziamento di 300mila euro per finanziare progetti di ricerca su diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, prevenzione e stili di vita