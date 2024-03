CAI LAB, Consorzi agrari d'Italia cerca giovani per la sua academy

08 marzo 2024 a

a

a

CAI cerca a livello nazionale 40 giovani e professionisti da selezionare, formare ed inserire in CAI LAB, la scuola aziendale per lo sviluppo di professionalità ideata da CAI per affiancare le aziende agricole italiane ed avvicinare i giovani e i professionisti al mondo dell’agricoltura. Due le opzioni aperte: la prima prevede l’ammissione di diplomati per il bando relativo alla formazione di agenti; la seconda è riservata ai laureati per la formazione destinata alla rete di tecnici.

Tra lezioni in aula e training in campo, la formazione dei tirocinanti si focalizzerà sia sulla conoscenza del portafoglio prodotti e servizi CAI sia sul promuovere competenze tecnico scientifiche in diversi ambiti, dalla difesa e nutrizione delle colture passando per l’agricoltura di precisione. I tirocinanti avranno inoltre la possibilità di sviluppare un network professionale interfacciandosi con le più importanti realtà italiane in ambito agricolo e zootecnico.

I candidati potranno visionare nella pagina dedicata i bandi e i requisiti per inviare la propria candidatura, che avviene attraverso la compilazione di un apposito form .

Ad ogni partecipante sarà garantito un rimborso spese pari ad euro 800,00 netti al mese per i 6 mesi di tirocinio extra-curricolare, che avrà inizio a metà aprile. La didattica in aula si svolgerà presso la sede CAI di San Giorgio di Piano (BO). Per il training on the job le sedi territoriali di riferimento saranno concordate in fase di selezione e interesseranno diverse regioni.

“Le sfide quotidiane ce lo dimostrano: l’agricoltura italiana ha bisogno di una specializzazione costante e di alto livello per poter essere sempre competitiva e proiettarsi verso il futuro”, spiega l’amministratore delegato di CAI, Gianluca Lelli. “Siamo molto orgogliosi di poter lanciare una nuova edizione di CAI LAB: nel corso della prima edizione, abbiamo potuto testare con mano quanto i nostri giovani - grazie ad un percorso di formazione dedicato - siano in grado di affiancare le aziende agricole italiane aiutandole ad aumentare la competitività e produttività”.

A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità.

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico, Consorzio del Nord Est e del Consorzio Agrario di Siena.

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.

CAI LAB: La scuola aziendale per lo sviluppo della rete tecnica e commerciale del Gruppo CAI. Una realtà adatta per intraprendere percorsi di carriera e crescere professionalmente.

Il nostro modello organizzativo prevede la collaborazione e l’interazione tra le diverse business unit favorendo l’acquisizione di competenze ed esperienze diverse. In CAI LAB selezioniamo persone che si identifichino nei nostri valori:

fornire ai clienti prodotti e servizi di eccellenza

favorire la formazione di idee e punti di vista innovativi per un’agricoltura più sostenibile che salvaguarda la fertilità dei suoli

sviluppare relazioni di lavoro basate sulla fiducia e la cooperazione

forte senso di responsabilità e propositività per il proprio sviluppo professionale

contribuire alla crescita dell’azienda grazie a relazioni positive sviluppate all’interno e con i clienti

INIPA Impresa Sociale: è l’ente di Formazione di Coldiretti che opera con l’obiettivo di preparare ed accrescere le competenze delle figure professionali protagoniste dell’agricoltura e dell’agroalimentare di oggi e di domani, ovunque esse lavorino: nel sistema di servizi e rappresentanza, nelle imprese, nelle istituzioni, nelle scuole e nelle università, per promuovere il processo di innovazione del settore.