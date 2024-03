Giornata internazionale della donna, sui social l'omaggio di Aeroporti di Roma

07 marzo 2024 a

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024, Aeroporti di Roma ha lanciato il suo messaggio attraverso i propri profili social. La data scelta per il lancio dell’iniziativa non è casuale, il 7 marzo, con un giorno di anticipo rispetto alla celebrazione della ricorrenza, per simboleggiare l’impegno continuo dell’azienda sul tema femminile, che si combina con il messaggio che lo chiude: Women’s Day. One Day. Everyday.

Poche ma efficaci parole, che vogliono essere un monito e un invito a celebrare la pari opportunità. Nel video le protagoniste, tutte lavoratrici di Aeroporti di Roma, scendono la scalinata nella cornice del Molo E, lo sguardo è fiero e fisso al centro dell’inquadratura per lanciare un messaggio a chi le guarda, l’orgoglio di essere donna. Sono due i particolari che ad un occhio più attento non sfuggono, il fazzoletto rosso con cui gioca la protagonista e che indossa in chiusura del video, che è un chiaro richiamo al manifesto americano “We can do it!”, creato nel 1943 da J. Howard Miller per la Westinghouse Electric come immagine per sollevare il morale dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici durante il secondo conflitto mondiale, e che è poi assurto a simbolo di emancipazione femminile. Il manifesto è una delle dieci immagini più richieste al National Archives and Records Administration. Il secondo dettaglio consiste nella W di “Woman”, che appare sia all’inizio del video sia nelle foto della campagna, che si va a comporre grazie ad un gioco di prospettive tra la posizione delle colleghe e la scalinata.