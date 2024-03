Dr. Crypto: l'IA esiste da decenni, ma serve sempre l'essere umano

Francesco Fredella 05 marzo 2024 a

"Niente paura, l'intelligenza artificiale esiste da decenni". A parlare è Dr. Crypto, uno dei massimo esperti di Blockchain, trading, monete digitali. Si tratta di una delle menti più brillanti nel mondo delle Crypto. Originario della Sicilia. "Nasco a Trapani, una delle province più povere d'Italia, lo dicono i dati e non solo io", puntualizza. Grazie ad una borsa di studio lavora al fianco di eccellenze nel campo dell'informatica. Laurea in America e poi prosegue gli studi in Italia in Ingegneria informatica. A lui, un grande "cervellone", l'intelligenza artificiale non fa paura. Informatica e finanza sono le sue più grandi passioni. "Sono performante perché unisco questi due elementi. E' fondamentale l'analisi dei dati all'interno della Finanza", suggerisce. "Con il mio team ho realizzato Bot di IA con uno studio specifico. Ma, attenzione, serve sempre l'uomo (un trader) che conferma o smentisce l'IA. Sostanzialmente si sta inflazionando molto, esiste da anni. Penso che la tecnologia possa aiutare l'essere umano. Nulla di più. Non mi preoccupa l'IA, conclude.