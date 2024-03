Una insolita "lezione"

Un associazione contro il bullismo e appuntamenti nelle scuole sui pericoli della rete per Max Felicitas, attore di contenuti per adulti

Qualche anno fa nessuno avrebbe potuto prevederlo, eppure nel 2024 dobbiamo dare atto come un attore di contenuti per adulti, sino a qualche anno fa sconosciuto ai più, sia riuscito in un’impresa titanica, facendo ingresso a scuola per parlare agli studenti. Prima, però, di urlare allo scandalo cerchiamo di capire cosa stia succedendo.

Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, è un astro nascente nel mondo dell'intrattenimento per adulti, si è distinto negli anni non solo per aver lanciato le più famose attrici del settore, tra cui Martina Smeraldi, ma anche per avere sui social centinaia di migliaia di followers grazie a una cifra stilistica molto lontana dal macismo diffuso nel settore .“Tutto è iniziato da una richiesta di un ragazzino nel 2023 - afferma Felicitas - Mi chiedeva se fossi disponibile a parlare nella sua scuola della mia esperienza. Impaurito delle possibili ripercussioni ne ho parlato con il mio avvocato che senza nascondere qualche perplessità iniziale, sorprendendomi mi ha spronato a coltivare questa idea”. Il legale di Max Felicitas è Lorenzo Puglisi, noto avvocato milanese fondatore del portale sos-stalking.it e difensore di diversi personaggi dello spettacolo. “L’idea è questa – mi disse Puglisi – tu parli della tua esperienza di vita manifestando tutte le possibili insidie che si celano dietro al falso mito del successo facile su onlyfans e in generale" nel mondo dell'intrattenimento per adulti, "e io affronto dal punto di vista legale tutte le problematiche connesse alle relazioni tossiche”.

Ed è forse in questo momento che si è creato un sodalizio inedito nel panorama italiano che ha sbaragliato in poco tempo tutta la ritrosia degli insegnanti più restii ad un approccio così. E’ iniziato così il tour di Felicitas nelle scuole italiane, partendo dal Liceo milanese Virgilio, sino all’Alfieri di Torino. Le richieste si moltiplicano giorno dopo giorno. “Io stesso – afferma Felicitas – faccio fatica a crederci. Non faccio mai riferimenti espliciti al sesso e anzi disincentivo l’ingresso nel mio mondo. Eppure i ragazzi mi amano come se fossi una rockstar. Una responsabilità che ho deciso di prendermi fondando un’associazione a cui tengo moltissimo chiamata NBA – no bullying area”.

E’ dei giorni scorsi, infatti, la notizia che Barbares assieme a Puglisi ha fondato un’associazione finalizzata al contrasto di qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo per contrastare dalle radici l’odioso fenomeno della prevaricazione giovanile “Il nostro obiettivo è parlare ai ragazzi per metterli in guardia dai rischi del sexting e del cyberbullismo in generale e privilegiare i sentimenti più autentici nel pieno rispetto degli altri” – afferma Felicitas. “Abbiamo avvocati, psicologi e medici pronti a fornire il loro supporto ai ragazzi sia dentro che fuori dalle scuole. Puntiamo a superare i pregiudizi sfidando anche i più scettici a metterci alla prova. Molti presidi ci hanno aperto le porte ma siamo solo all’inizio”, conclude.