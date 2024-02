Elena Morali e l'intelligenza artificiale al bacio

28 febbraio 2024 a

Il primo post con una virtual influencer ed un umano. Cosa succede quando due modelle bellissime si incontrano? Di solito, la reazione più probabile è di delizia, per gli occhi di che le guarda. Ma cosa accadrebbe, se oltre alle modelle, ad incontrarsi fossero anche due mondi paralleli? Sembra la scenografia di un film e invece è successo davvero. Elena Morali, modella e influencer da oltre due milioni di follower ha pubblicato sul suo account Instagram, una foto scattata a Barcellona, che la ritrae con un’altra splendida modella dai futuristici capelli rosa. All’apparenza si tratta di un semplice scatto tra due modelle, che vogliono condividere con i follower il loro incontro per comunicare le loro emozioni, ma se ci soffermiamo un attimo, guardando la foto è meglio riflettere. Già, perché dopo gli anni senza internet, in cui il mondo reale è stato il nostro vissuto e gli anni dal 2000 in poi conosciuti come il tempo dell’avvento di internet era inevitabile, che il ventennio successivo vedesse la mescolanza tra i due mondi. Infatti, osservando bene l’immagine, nonostante la perfezione della stessa, attraverso la didascalia che la stessa Elena ha scritto nel pubblicare la foto capiamo di essere catapultati dritti lontano.

“Il futuro inizia oggi, trascorrendo una giornata a Barcellona con la mia amica Aitana” ha scritto la Morali su Instagram, scatenando stupore e incredulità tra suoi fan. Peccato, però, che Aitana Lopez, nel mondo reale non esista. Essa è infatti frutto dell’intelligenza artificiale e l’immagine del bacio tra lei ed Elena, pubblicato dall’ex pupa è di fatto, la prima foto al modo a raffigurare un’influencer reale e una artificiale, decretando così ufficialmente, la fusione tra i due mondi. Aitana, in tutta la sua bellezza virtuale, ad oggi conta già quasi 300.000 follower e ha reso Elena Morali, protagonista di un incontro incredibile, che ha mandato in tilt i follower delle due modelle. Una foto apparentemente normale, che invece si è rivelata unica nel suo genere e che ci dimostra, che il futuro non è un nemico da temere, ma un amico al bacio, con cui allearsi.