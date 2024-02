Parte la stagione dei motori

Fabrizio Cicciarelli 26 febbraio 2024 a

Si accendono i semafori di Sky Sport per la stagione motori 2023, con i bolidi di Formula 1 e MotoGp a guidare una stagione ricca di sfide ruota a ruota: più di 1.300 ore di programmazione in diretta, con oltre 200 gare in 42 weekend in cui completati da Superbike, FIM Women’s Motorcycle World Championship, NTT Indycar Series, World Rally Championship, Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e tanto altro. «I motori hanno un ruolo molto rilevante nella casa dello sport di Sky – sottolinea Marzio Perrelli, executive vice president di Sky - perché qualsiasi bolide sarà in esclusiva su Sky e accessibile su ogni piattaforma, dal satellite fino allo streaming. Tante ore di diretta, tante sfide, ma anche un grande peso delle produzioni originali: dopo il finale di anno con ‘Ljubo, l'uomo salvato dal tennis ’ su Ljubicic e ‘Grande e Maledetta’ sulla Lazio del ‘74, abbiamo iniziato alla grande con DiscoveRed».

FORMULA 1 - Il documentario sulla Ferrari ha fatto da antipasto alla stagione di Formula 1 in partenza nel weekend in Bahrain, con le Rosse di Leclerc e Sainz a caccia della Red Bull di Max Verstappen, dominatore nelle ultime tre stagioni. Nel gran premio di Manama debutterà in studio la nuova squadra alla conduzione di Paddock Live, Warm Up e Debriefing, composta da da Davide Camicioli, dalla new entry Vicky Piria e da Ivan Capelli dopo il passaggio di Federica Masolin - sarà comunque protagonista di alcune «incursioni» in stagione - alla conduzione della Champions League. Sarà sempre la voce di Carlo Vanzini a raccontare i 24 gran premi, al suo fianco Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, con le analisi tecniche di Roberto Chinchero, le interviste di Mara Sangiorgio e la Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi per scoprire e spiegare i dettagli delle monoposto. I 24 gran premi in calendario saranno tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Su TV8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita.

MOTOGP - Servirà attendere una settimana in più, invece, per sentir rombare i bolidi della MotoGp in Qatar, prima tappa di una stagione che si preannuncia infuocata negli incroci tutti interni alla Ducati. Infatti il campione del mondo Pecco Bagnaia avrà «in casa» un nuovo ingombrante rivale oltre a Jorge Martìn, protagonista di un duello risolto solo all’ultima gara, e l’altro azzurro Marco Bezzecchi, quel Marc Marquez che cerca nella Desmosedici griffata Gresini l’occasione del riscatto dopo anni complicati. Una full immersion lunga 9 mesi per 21 weekend, 42 sfide tutte in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con le sessioni del sabato disponibili in diretta anche su Tv8 come pure i gp di Mugello, Misano Adriatico, Stati Uniti, Francia, Olanda e India. Un racconto affidato alla coppia Guido Meda-Mauro Sanchini, corredato da un ampio focus a ritmo di musica sulle storie, le idee e i protagonisti attraverso produzioni originali come «Clinica Mobile, la medicina dell’anima», che svelerà i segreti e i retroscena del dottor Costa, colui che ha rivoluzionato gli standard di sicurezza del Motomondiale. Spazio anche alle monografie dedicate ai campioni del mondo di ieri e di oggi, dal racconto del campione Bagnaia a Marquez con i risvolti del clamoroso passaggio dalla Honda alla Ducati.