Assemblee regionali, Antonello Aurigemma nuovo Coordinatore della Conferenza

22 febbraio 2024 a

I Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riuniti in Assemblea Plenaria presso il Consiglio regionale della Toscana, ospiti del Presidente Antonio Mazzeo, hanno eletto Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, nuovo Coordinatore. “È un ruolo importante che penso debba essere scevro da influenze politiche – ha commentato il Presidente Aurigemma – Noi dobbiamo ribadire con forza la centralità della Assemblee legislative e il diritto di poter rappresentare i nostri territori. Voglio ringraziare il Coordinatore uscente Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto: la mia intenzione è continuare la strada da lui intrapresa in questi anni. La nostra squadra può avere un peso se possiamo essere uniti per poter rappresentare al meglio i nostri cittadini.”

È stato eletto come Vice Coordinatore Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ed è stata riconfermata come Vice Coordinatrice Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Oltre ai due Vice Coordinatori, il Comitato di Coordinamento è stato così rinnovato:

Quintino Pallante, Presidente del Consiglio regionale del Molise

Marco Squarta, Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria

Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Claudio Soini, Presidente della Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Stefano Allasia, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Roberto Paccher, Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto

Le nuove deleghe ai Coordinamenti sono state così ripartite:

Affari europei: Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto

Valutazione delle Politiche pubbliche: Alberto Bertin, Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta

Commissioni e osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità: Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: Roberto Paccher, Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

Responsabile rapporti con i Co.Re.Com.: Quintino Pallante, Presidente del Consiglio regionale del Molise

Difesa civica e gli organi di garanzia: Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania

Commissioni salute: Gianmarco Medusei, Presidente del Consiglio regionale della Liguria

Pari opportunità e rappresentanza di genere: Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Lavoro e sicurezza: Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Infine sono stati eletti membri della rappresentanza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato delle Regioni:

Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, come membro titolare

Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, come membro supplente

Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, come membro supplente

Hanno partecipato anche Loredana Raia, Vice Presidente delegata del Consiglio regionale della Campania, Dino Latini, Presidente del Consiglio regionale delle Marche, e Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

I Presidenti, anche in occasione dei trenta anni di vita della Conferenza, nel procedere alla elezione del nuovo Coordinatore della Conferenza hanno ribadito che: il rinnovo di mandato degli organi debba, innanzitutto, corrispondere ad una presa d’atto di condivisione dei temi e delle finalità della missione istituzionale propria delle Regioni e delle Assemblee legislative di cui la Conferenza è espressione di valorizzazione e unità. E ancora che il loro impegno per la crescita e la valorizzazione del ruolo delle Assemblee legislative e delle Regioni così come delineato dalla Carte costituzionale che all’art. 5 sancisca “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

In particolar modo, si impegnano a lavorare sui seguenti temi: a) armonizzazione delle politiche legislative; b) valorizzazione delle policy connesse ai temi cosiddetti sensibili; c) riordino del numero dei consiglieri regionali al fine di garantire efficacia, funzionalità e dignità del lavoro di un’Assemblea legislativa prevedendo un loro incremento. L’attuale assetto ha comportato per le Regioni cosiddette medio-piccole un impedimento all’efficacia e alla stabilità delle attività delle commissioni consiliari. Ribadiscono l’impegno, al di là dell’appartenenza politica e del rapporto con l’Esecutivo, a tutelare ogni posizione che sia coerente con il miglioramento dell’assetto istituzionale del rapporto Stato-Regioni.