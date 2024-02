Marriott Rome Park Hotel ospita la Convention nazionale di Federcongressi&Eventi che celebra il suo ventennale

22-24 FEBBRAIO: TRE GIORNI DI FORMAZIONE, NETWORKING, INCONTRI CON LE ISTITUZIONI E LA CONSEGNA DEGLI AWARDS PER CREATIVITÀ, SOSTENIBILITÀ INNOVAZIONE

Il Marriott Rome Park Hotel ospita la Convention annuale di Federcongressi&eventi l’associazione italiana dell’industria dei congressi e degli eventi, nata nel 2004, operante dal 2010 e che quest’anno celebra il suo ventennale.

Da 20 anni infatti l’associazione, aderente a Federturismo, opera a sostegno dello sviluppo del turismo congressuale e di tutti gli operatori del settore Mice (centri congressi, hotel, location, agenzie di eventi, catering, operatori della formazione, servizi tecnologici ecc..).

Il settore del turismo congressuale in Italia è in netta ripresa dopo la pandemia e i dati dimostrano volumi in linea con quelli del 2019 e prospettive di crescita per il 2024 date dalla domanda da parte di aziende e organizzazioni.

Dal 22 al 24 febbraio, all’interno del più grande hotel congressuale d’Italia, si terrà una tre giorni di lavori dedicata a sessioni e seminari di formazione, occasioni di networking e di confronto con le istituzioni anche attraverso l’incontro e il racconto - alla luce dei profondi cambiamenti del mercato - del contesto sociale e ambientale e delle nuove tecnologie.

Saranno dunque ripercorse le tappe fondamentali del percorso che hanno portato l’associazione a ricoprire il ruolo fondamentale di voce dell’intero comparto tra le istituzioni e gli operatori.

Per il turismo congressuale, infatti, non è più sufficiente offrire strutture adeguate e ospitalità, occorre mettere a disposizione dei partecipanti esperienze customizzate con servizi di qualità.

Temi come la sostenibilità, l’accessibilità, la flessibilità, l’innovazione, la tecnologia, la valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali sono diventati argomenti prioritari che indirizzano la scelta degli stakeholder.

Anche per questo si regista una sempre maggiore collaborazione tra il settore pubblico e quello privato volta a ottimizzare l'offerta turistica congressuale, promuovendo la competitività a livello internazionale e assicurando standard elevati di servizio e ospitalità, grazie anche all’impegno nella formazione continua.

All’interno di un programma articolato, voci autorevoli del giornalismo, quali Ferruccio de Bortoli e Andrea Pancani porteranno il loro contributo commentando i nuovi trend sociali ed economici e le ricadute per il settore; l’esperto di tecnologia e innovazione Alberto Mattiello svilupperà i temi collegati all’intelligenza artificiale, alle connessioni e alle opportunità di interazione e crescita per il Mice.

Non mancheranno approfondimenti sui temi della sostenibilità che saranno curati da Convention Bureau Italia, e sessioni tecniche dedicate.

“Siamo onorati di ospitare la Convention annuale di Federcongressi&eventi presso il Rome Marriott Park Hotel e di accogliere gli associati, i rappresentanti delle istituzioni e tutti i relatori che porteranno il loro contributo a un evento straordinario che quest’anno celebra i 20 anni dalla sua nascita. Sarà un’occasione unica anche per condividere con tanti colleghi e amici le reciproche esperienze nel turismo congressuale e di affrontare insieme i temi cruciali che influenzano il settore” ha affermato Andrea Modesti, General Manager del Rome Marriott Park Hotel, che ha aggiunto “Siamo pronti ad essere parte attiva nel successo della manifestazione e ad offrire un ambiente accogliente e di alta qualità, con standard tecnologici avanzati, servizi curati e customizzati per la Convention, in linea con il continuo sviluppo e l’evoluzione del turismo congressuale in Italia”.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati gli FCE Awards, gli Oscar del turismo congressuale di Federcongressi&eventi, i riconoscimenti che premiano l’innovazione, la creatività e la sostenibilità dei congressi e degli eventi e promuovono le best practice del MICE.

L’evento è aperto a tutti i professionisti e le imprese del Mice. Il programma è disponibile sul sito www.federcongressi.it.