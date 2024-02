SGE: Come Cambierà per Tutti il Modo di Cercare su Google

16 febbraio 2024 a

a

a

Google lancia la Search Generative Experience (SGE), unendo alla sua pagina di risultati di ricerca (SERP) le risposte create dall'intelligenza artificiale generativa. Scopriamo le ultime innovazioni.

Negli ultimi anni, i progressi nell'AI hanno migliorato significativamente la ricerca. Nel 2019, Google ha implementato BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) nel ranking di ricerca, consentendo di comprendere le parole nel contesto in cui vengono usate. Ciò ha permesso agli utenti di effettuare ricerche più lunghe e conversazionali, ottenendo risultati più pertinenti.

Google ha poi applicato modelli di linguaggio più potenti, come il Multitask Unified Model (MUM), 1.000 volte più potente di BERT, addestrato in 75 lingue e in diversi compiti simultaneamente, e multimodale. MUM è stato impiegato in decine di funzionalità per migliorare la qualità della ricerca e organizzare le informazioni in modi nuovi, come aiutare a trovare argomenti correlati nei video anche quando non sono menzionati esplicitamente.

Tuttavia, Google riconosce di aver appena iniziato a esplorare le possibilità dell'AI generativa. Questi modelli miglioreranno la ricerca e rivoluzioneranno l'interazione degli utenti con le informazioni. Google sta sperimentando attraverso il programma Search Labs, che include la nuova Search Generative Experience (SGE). L'articolo descrive l'approccio alla SGE, il suo funzionamento e i passi intrapresi per svilupparla in modo responsabile. La SGE è in fase di evoluzione e si basa su ricerche continue, esperienza e feedback degli utenti.

Cos’è la SGE?

La SGE (Search Generative Experience) rappresenta un primo passo verso la trasformazione dell'esperienza di ricerca tramite l'intelligenza artificiale generativa. Con l'uso della SGE, gli utenti noteranno che la pagina dei risultati di ricerca presenta i soliti risultati web, ma organizzati in un modo nuovo per aiutarli a ottenere di più da una singola ricerca.

L'AI generativa nella ricerca consente agli utenti di:

Porre domande nuove, più complesse e descrittive.

Comprendere rapidamente l'essenza di un argomento, con link a risultati pertinenti da esplorare ulteriormente.

Iniziare rapidamente attività come scrivere bozze o generare immagini direttamente dalla ricerca.

Progredire facilmente, chiedendo domande di follow-up conversazionali o provando i passaggi successivi suggeriti.

La SGE si basa sui fondamenti della ricerca Google, quindi continuerà a collegare le persone alla ricchezza e vivacità dei contenuti sul web, mirando al massimo standard di qualità dell'informazione.

Riassumendo in italiano:

La SGE è un'iniziativa iniziale per trasformare l'esperienza di ricerca con l'AI generativa. Questa nuova tecnologia permette agli utenti di fare domande più complesse e descrittive, comprendere velocemente gli argomenti, iniziare attività direttamente dalla ricerca e progredire facilmente con domande di follow-up conversazionali. La SGE si fonda sui principi base della ricerca Google, continuando a fornire accesso ai contenuti web e mantenendo elevati standard di qualità delle informazioni.

Come lavora SGE

La SGE (Search Generative Experience) introduce panoramica assistita dall'intelligenza artificiale, fornendo agli utenti una visione rapida su un argomento con informazioni utili e aspetti da considerare. Queste panoramiche servono come punto di partenza per esplorare una vasta gamma di contenuti e prospettive sul web. La SGE mostra link a risorse che supportano le informazioni nella panoramica, permettendo agli utenti di verificare le informazioni e approfondire ulteriormente. Ciò consente di scoprire una varietà di contenuti, da editori, creatori, rivenditori, aziende e altro, e di utilizzare le informazioni trovate per avanzare nei loro compiti.

La SGE semplifica anche il follow-up. Gli utenti possono "fare una domanda di follow-up" per affinare la loro ricerca o esplorare nuove direzioni senza dover riformulare il contesto. Oppure, possono toccare i passaggi successivi suggeriti per scoprire informazioni rilevanti o domande che potrebbero non aver pensato di fare per continuare l'esplorazione. Questo genera una nuova panoramica con ulteriori link alle risorse da esplorare.

Le esperienze verticali sono un altro aspetto dove l'AI generativa nella ricerca può essere utile, come nelle ricerche di shopping o locali, che spesso hanno molteplici angolazioni o dimensioni da esplorare. Per le ricerche di prodotti, l'AI generativa crea una panoramica dei fattori rilevanti da considerare e una gamma di opzioni di prodotto. La SGE fornisce anche descrizioni di prodotti che includono recensioni, valutazioni, prezzi e immagini aggiornate. Queste informazioni aggiornate sui prodotti sono possibili perché la SGE si basa sul Google Shopping Graph.

Inoltre, la SGE fornirà contesto sui luoghi locali, utilizzando intuizioni potenziate dall'AI che rendono facile confrontare ed esplorare le opzioni. Anche le pubblicità di ricerca giocano un ruolo cruciale, servendo come fonti aggiuntive di informazioni utili e aiutando le persone a scoprire milioni di aziende online. Le pubblicità continueranno a essere facilmente distinguibili dai risultati organici della ricerca.

Infine, la SGE introduce anche la capacità di creare immagini con l'aiuto dell'AI generativa. Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per gli utenti che partecipano all'esperimento SGE e che hanno più di 18 anni, in inglese negli Stati Uniti.

I cambiamenti per tipologia di ricerca

Nello shop online

L'intelligenza artificiale generativa nella ricerca di Google può aiutare gli utenti a comprendere meglio quando fanno acquisti online, rendendo le decisioni d'acquisto, anche le più complesse e ponderate, più rapide e semplici.

Quando si cerca un prodotto, gli utenti ricevono una panoramica dei fattori rilevanti da considerare e dei prodotti che soddisfano le loro esigenze.

Riceveranno anche descrizioni dei prodotti che includono recensioni, valutazioni, prezzi e immagini aggiornate. Questa nuova esperienza di acquisto con l'AI generativa è basata sul Google Shopping Graph, che conta oltre 35 miliardi di inserzioni di prodotti, rendendolo il dataset più completo al mondo di prodotti, venditori, marchi, recensioni e inventari in costante cambiamento.

Infatti, ogni ora, più di 1,8 miliardi di inserzioni vengono aggiornate nel Shopping Graph di Google per fornire ai consumatori risultati freschi e affidabili.

Nei risultati di ricerca con acquisti e recensioni

Stai cercando una videocamera 4K entro un budget di $500? Ecco un'analisi degli acquisti basata sulle recensioni di SGE, che include anche suggerimenti su quali caratteristiche valutare in una videocamera.







L'esperienza Generativa di Ricerca Google, mostra nelle sue SERP standard principalmente i punti vendita pertinenti alla tua ricerca di una videocamera, seguiti dai risultati degli acquisti che includono recensioni.







Su dispositivi mobili, SGE offre consigli e una serie di raccomandazioni su quali videocamere considerare, prima di presentare i risultati di ricerca organici.

Con domande frequenti





è stato domandato: Cos’è Google Bard?

Per fornire una risposta, Google SGE ha elaborato le informazioni attingendo da sei diverse risorse. Tra queste, cinque erano contributi di editori vari, mentre l'ultima era tratta direttamente dalla pagina ufficiale della Guida di Google Bard.





















Per una ricerca locale

In seguito, viene chiesto la scelta dei migliori ristoranti italiani presenti a Phoenix.

Google SGE, in questa occasione, ha elaborato una risposta che si allineava in modo simile ai risultati tipici del pacchetto locale.







I primi tre ristoranti suggeriti dall'intelligenza artificiale generativa mostravano lievi differenze rispetto a quelli elencati nel pacchetto locale accessibile tramite browser desktop.







In questo contesto di evoluzione tecnologica, l'importanza delle competenze professionali in Search Engine Optimization (SEO) diventa sempre più cruciale. Con l'introduzione di SGE, Google sta elevando il livello di complessità nella ricerca online. Questo significa che le aziende dovranno adattarsi rapidamente per rimanere visibili e pertinenti nei risultati di ricerca. In questo scenario, le figure professionali specializzate in SEO diventano essenziali per navigare con successo in queste acque in continuo cambiamento. Per le aziende che cercano di ottimizzare la loro presenza online, rivolgersi a un' agenzia SEO esperta come Overstep può fare la differenza, garantendo che i loro contenuti siano non solo ottimizzati per i motori di ricerca, ma anche per le nuove dinamiche introdotte da SGE.

Parallelamente, l'importanza delle web agency nel migliorare il branding e le strategie di web marketing dei siti web diventa ancora più significativa in relazione a Google SGE. Una web agency qualificata può aiutare le aziende a sviluppare un'identità di marca forte e una presenza online che risuoni con il loro pubblico target. Questo non solo migliora la visibilità e l'engagement, ma assicura anche che il sito web sia progettato e ottimizzato per sfruttare al meglio le capacità avanzate di SGE. In un mondo dove la ricerca diventa sempre più sofisticata e personalizzata, avere un sito web che si distingue per qualità e pertinenza è fondamentale per catturare l'attenzione sia dei motori di ricerca sia degli utenti.