Nft, Cotti: "stanno rivoluzionando il mondo". La nuova frontiera del guadagno

Gli NFT stanno cambiando la vita a migliaia di persone. E lo sa bene Michele Cotti, esperto di NFT, che spiega questo cambiamento. Michele Cotti è conosciuto sui social come Whalecot.eth. Giovane imprenditore e investitore NFT, ha portato in Italia un sistema di compravendita che gli Americani stanno già ampiamente sfruttando. “In America ci sono persone comuni che fanno migliaia di euro, alcuni milioni di euro comprando e vendendo NFT dalla propria camera, in Italia ancora nessuno ne parla”, dice Cotti. “Gli NFT stanno rivoluzionando il mondo e chi se ne rende conto ora sarà 10 passi avanti rispetto a tutti”, aggiunge l’imprenditore. Cotti, che in passato faceva l’università di ingegneria informatica a Brescia e lavorava come fabbro nell’azienda di famiglia, ora è un vero punto di riferimento.

Ma cosa sono gli NFT?

“Gli NFT sono arte digitale associata ad un contratto registrato sulla blockchain che ne verifica l’unicità e la proprietà dello stesso. Ogni NFT è unico al mondo e può avere un solo proprietario alla volta, per questo motivo gli NFT possono avere un’infinità di scopi nella vita reale (ad esempio come: documenti digitali, attestati, contratti e tantissimi altri scopi). Non a caso aziende come Amazon, Apple, Lamborghini, Gucci, Adidas, Ferrari e tantissime altre stanno investendo milioni di euro ogni mese in questa tecnologia perché hanno capito che è l’opportunità più grossa di questo decennio, al pari di Bitcoin nel 2012”.

Ma come fanno allora le persone comuni a fare così tanti soldi tramite gli NFT? Bisogna creare i propri NFT?

“Non bisogna creare i propri NFT, ma comprare e vendere NFT che hanno prodotto altre persone. Il meccanismo è molto semplice: ogni NFT sale o scende di prezzo in base alla richiesta di mercato, il segreto sta nell’acquistare NFT ancora poco valorizzati e aspettare che crescano di prezzo per poi andare a venderli e portarsi a casa del profitto netto. Ci sono NFT che passano dal valere 100-200€ a valere 2000-3000€ nel giro di pochi giorni, altri da valere 1-2 mila euro a valere 10-20 mila euro… ci sono anche NFT che vengono venduti per 100-200 mila euro, non ci sono limiti in questo mercato”

Cosa serve?

“Nessuna spedizione, nessun prodotto, nessun fornitore, l’unica cosa che serve è un computer e una connessione ad internet”.

Michele Cotti, oltre che essere in prima battuta un investitore NFT ha anche fondato l’accademia di formazione numero 1 in Italia per chi vuole affacciarsi a questo mondo. Di cosa si tratta?

“Nell’ultimo anno abbiamo aiutato più di 250 persone a crearsi un’entrata parallela al proprio lavoro con gli NFT. Selezioniamo con cura ogni persona che seguiamo, non accettiamo tutti perché vogliamo realmente portare ognuno di loro a risultato”.

Quanto tempo serve per dedicarsi a questo investimento?

“Il bello di tutto ciò è che, a competenze apprese, bastano 5-6 ore a settimana per ottenere ottimi risultati quindi anche una persona che ha già un lavoro può tranquillamente farcela”.

Come ha iniziato?

“Ho inziato con il dropshipping, ma dopo aver capito quanto fosse obsoleto e fallimentare quel modello di business, tanto da essermi bruciato ogni risparmio… ho cercato altro all’estero e così ho scoperto gli NFT”.