Social, Ponissi: "Così rivoluziono il mondo della nutrizione con un'apocalisse digitale"

Francesco Fredella 15 febbraio 2024

Flavio Ponissi è un giovane consulente marketing, esperto nel mercato del sanitario e dei nutrizionisti. Proprio questi, ad esempio, lavorano molto grazie al web rivoluzionando il sistema. Si tratta di una vera e propria apocalisse digitale. E lo sa bene Ponissi, che dice: "Oggi tanti nutrizionisti lavorano on line, ed è giusto che sia così, semplicemente perché è possibile seguire il paziente a distanza, in modo più comodo e profittevole.”

Ponissi difende da sempre i suoi colleghi e parla dell'importanza di un’evoluzione in campo digitale. Una vera e propria svolta. "Se non si punta su contatti e potenziali clienti non si può migliorare il proprio posizionamento", tuona. "Ci sono, infatti, una serie di servizi e consulenze che possono essere offerti online ma non offline, e che per questo è importante potenziare rendendoli fruibili nel modo più comodo ed efficace possibile alla platea più ampia possibile. Puntare sulla digitalizzazione, reale e non soltanto chiacchierata, può essere infatti un viatico per tanti professionisti attivi nel settore della nutrizione”, aggiunge Ponissi. Molto richiesto per il suo metodo e la sua tempestività, sa bene quanto sia importante in ogni campo professionale investire sull'informatica. E, quindi, sui social. "Sono uno degli strumenti più attuali per farsi conoscere", sottolinea. "I risultati positivi di queste strategie sono sotto gli occhi di tutti".