Dr. Crypto: "Così rivoluziono il mondo della Blockchain"

15 febbraio 2024 a

a

a

Le competenze informatiche da una parte, quelle nel campo finanziario dall'altra. Ed ecco che Marco, conosciuto sul web come Dr Crypto, sta portando a compimento una vera e propria mission rivoluzionando il mondo del trading. Umili origini e una mente brillante: la sua storia parte da Trapani, città d'origine. Dopo aver vinto una borsa di studio che gli permette di studiare e lavorare al fianco di eccellenze nel campo dell'informatica presso uno dei college americani più rinomati d’Italia, l’ELIS di Roma inizia la scalata. La laurea e un master sulla blockchain nell’Università di Pennsylvania in America e presso l’Università Telematica Uninettuno, subito dopo l'arrivo presso alcune realtà informatiche tra più famose dello Stivale: Sky, Tim, Enel, NTT Data e perfino per il Comune di Roma. Dr. Crypto, classe 1997, è la nuova star del panorama fintech. Dal 2022 Marco decide di mettere la sua esperienza a disposizione degli aspiranti trader italiani, fornendo per mesi segnali gratuiti sulle criptovalute che permettono a 2441 risparmiatori di ottenere profitti fino ad allora impensabili.

Grazie alle sue conoscenze informatiche sulla blockchain, unite a quelle trading, crea bot d’intelligenza artificiale per le sue operazioni. Il risultato è stato un tasso di successo per operazione del 97%, tra i più alti d’Europa: arrivano prestigiosi riconoscimenti come Binance, Bitget e YouHodler. Nel 2022 comincia a condivere le sue conoscenze sul web, condividendo le sue operazioni gratuite per diversi mesi di fila, facendo guadagnare diversi migliaia di euro al mese a persone normalissime senza chiedere neanche un centesimo, e portando in diretta nazionale conti da 900 euro verso i 40mila, o conti da 500 verso i 5mila.