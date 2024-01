Benvenuto (Lega): "Gestione eccellente del Consorzio Residenze Reali Sabaude"

Il questore della Camera: "Il bilancio al di sopra delle aspettative porta significativi risparmi anche per la Regione Piemonte"

Una gestione "eccellente" quella del Consorzio Residenze Reali Sabaude che "porta significativi risparmi anche per la Regione Piemonte". A dichiararlo è il Questore della Camera dei Deputati, Alessandro Benvenuto. “Non posso che essere orgoglioso dei risultati che certificano l’efficace gestione economica finanzaria del Consorzio da parte del Presidente Michele Briamonte, del Direttore Guido Curto e dell’intero Cda - si legge in una nota dell'esponente della Lega - Il bilancio, al di sopra delle aspettative, rappresenta un autentico successo, consentendo alla Regione Piemonte un significativo risparmio. I tantissimi visitatori del 2023 (quasi 450.000) sono la dimostrazione che la Reggia della Venaria è patrimonio fondamentale per il turismo del nostro Paese”.