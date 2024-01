Beppe Convertini inizia il 2024 con il record stagionale di Uno Mattina In Famiglia

08 gennaio 2024 a

Record. Sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30 su Rai1, Uno mattina è stato visto da 1.745.000 spettatori con il 26.1% di share. Il programma Uno Mattina In Famiglia, su Rai1, ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori anche sabato e questo risultato eccezionale, il 26,1% di share, conferma ancora una volta la leadership indiscussa del format. Convertini, con la sua proverbiale gentilezza ed eleganza, conquista sempre e non solo in tv. Il conduttore, infatti, è autore del libro “Paesi Miei”, edito da Rai Libri, un viaggio emozionante attraverso l'Italia con le sue tradizioni, eccellenze e bellezze, dai pittoreschi paesi dell'entroterra alle affascinanti coste, dalle montagne maestose alle isole incantevoli. L’opera è un autentico diario di bordo realizzato viaggiando con le trasmissioni di Rai 1, Linea Verde ed Azzurro..Storie di Mare ed offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia che Convertini negli ultimi anni ha girato da Nord a Sud per la realizzazione della sue trasmissioni sull’Italia di grande successo di pubblico!