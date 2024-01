Cibousa.com, lo store italiano di snack americani che ti premia ad ogni acquisto

04 gennaio 2024 a

cibousa.com è la prima piattaforma italiana che permette di gustare comodamente a casa gli snack americani più divertenti e gustosi. Ma pure salse, patatine e altre prelibatezze tipiche della cucina a stelle e strisce. L’online shop, attivo dal 2014, offre una qualità elevata, mettendo a disposizione dei clienti una gamma di prodotti sempre più vasta, con un’interfaccia semplice e accessibile a tutti. Un servizio innovativo, completamente italiano, tra i migliori in circolazione che si differenzia dagli altri competitor perché la scelta è davvero ampia ma anche “per i prezzi vantaggiosi, consegne celeri nonché un’assistenza sempre presente. Inoltre noi siamo concentrati prettamente sul mondo americano, non solo Stati Uniti ma pure Messico”, fa sapere il titolare dell’e-commerce Francesco, che ha inaugurato questa attività dopo un viaggio negli Stati Uniti che ha cambiato la sua vita professionale. Tra i tanti vantaggi della piattaforma c’è il cashback: tutte le volte che si effettua un acquisto si riceve infatti un riaccredito pari al 15% di quanto speso. Utilizzare il codice è davvero molto semplice: basta inserire il codice sconto alla cassa, prima di completare l’acquisto e ottenere così una riduzione di quanto speso.

CiboUsa.com: Lo Store Italiano che Ti Ricompensa

Come funziona in concreto il cashback? La prima cosa da fare è effettuare un ordine direttamente sul sito in modo da iniziare subito ad accumulare credito fin dal primo acquisto. Accumulare dunque il credito del 15% di quanto speso e poi utilizzare il codice sconto alla cassa prima di concludere l’acquisto nel carrello. È quindi conveniente registrarsi e fare acquisti ripetuti nel tempo. Lo shop è tra i più veloci del settore, visto che l’ordine parte poco dopo l’attivazione dello stesso sull’e-store. Allo stesso tempo si possono sfruttare i metodi più disparati di pagamento: dalla carta di credito al pagamento alla consegna, passando per Paypal, Satispay e Scalapay (che permette di rateizzare la spesa). Da precisare, poi, che Cibousa.com aggiorna costantemente le proprie proposte ed è possibile trovare ogni volta tutte le novità del settore food americano. Tra i prodotti più venduti le CiboUsa Box, una scatola piena di snack dolci, salati e bibite varie che vengono scelte dallo shop e arrivano a casa del cliente come una vera e propria sorpresa. Una mistery box divertente e gustosa; un’idea regalo perfetta per Natale, San Valentino o altre occasioni speciali, per assaggiare direttamente i sapori americani, da soli o in compagnia.

Non è finita qui: Cibousa.com è ingrosso e offre un servizio di distribuzione su misura per professionisti come pasticcerie/bakery, bar, pub, negozi alimentari e simili, che vogliono ampliare la loro offerta con prodotti americani ed essere così più competitivi sul mercato. I vantaggi sono innumerevoli: velocità nella spedizione, diverse possibilità di pagamento, richiesta personalizzata e assistenza sempre puntuale e presente. Innovativo ed efficiente, permette agli italiani la possibilità di sperimentare nuovi gusti, senza doversi recare oltreoceano. Per assaporare il vero gusto d’America!