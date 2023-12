Consiglio Nazionale dei Giovani, il nuovo coordinatore dell'Assemblea generale è Virgilio Falco

17 dicembre 2023 a

È stato eletto oggi, a Roma presso la sede di rappresentanza dell’Unione Europea in Piazza Venezia, il nuovo coordinatore dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo del governo in materia di politiche giovanili, Virgilio Falco, 33 anni, presidente dell’associazione studentesca Studicentro e già presidente dell’associazione Studentesca del Partito Popolare Europeo.

“Ringrazio le tante associazioni giovanili italiane, il presidente Maria Pisani e il consiglio di presidenza per il supporto e la fiducia che mi hanno espresso nel voto di oggi. Sono onorato di portare il mio contributo nel percorso di rappresentanza delle istanze generazionali che in questi anni il Consiglio dei Giovani ha rappresentato in Italia, presso il governo e le organizzazioni giovanili internazionali”, ha dichiarato subito dopo la sua elezione il neo coordinatore Falco.