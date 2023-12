Concerto con i Poveri e per i Poveri: musica e carità in Vaticano

Fabrizio Finamore 15 dicembre 2023 a

Ci sarà anche Speranza Scappucci, la prima donna italiana a dirigere al Teatro alla Scala di Milano, tra i protagonisti del tradizionale Concerto con i Poveri e per i Poveri che torna con una rinnovata celebrazione della bellezza e della carità oggi, venerdì 15 Dicembre, alle 17:30. Sarà, come da tradizione, l’Aula Paolo VI in Vaticano ad ospitare la quarta edizione dell’iniziativa dedicata alle persone più svantaggiate. L’evento vedrà infatti riservare 3000 posti alle persone meno fortunate, compresi i senza fissa dimora, i migranti e coloro che vivono situazioni di disagio sociale. Saranno loro gli “ospiti d’onore” dell’evento, invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente. Per questa edizione 2023 la Direttrice d’Orchestra Speranza Scappucci si alternerà sul podio con il M° Mons. Marco Frisina per guidare l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma, quest’ultimo diretto dal Maestro Ciro Visco. Si confermano sul palco, presenti fin dalla prima edizione, anche i 200 elementi del Coro della Diocesi di Roma.

Da sottolineare quest’anno anche la presenza di due solisti d’eccezione: il soprano Maria Grazia Schiavo e il tenore Levy Segkapane. In programma una selezione dei capolavori di Mozart, Rossini e Tchaikovsky, arricchiti da celebri brani natalizi nazionali ed internazionali.