Donna è innovazione, Rita Lofano premiata per l'informazione di qualità

12 dicembre 2023 a

a

a

Assegnato a Rita Lofano, direttore di AGI (Agenzia Giornalistica Italia) il premio «Donna è innovazione», creato per valorizzare presso l’opinione pubblica donne che hanno fatto e fanno la differenza nella società, nei territori, negli ambiti lavorativi e invitano al cammino verso la parità di genere. Creato dall’Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila, diretti da Maria Pia Rossignaud, l’iniziativa è anche una sezione del premio «Nostalgia di Futuro - Giovanni Giovannini», che dal 2008 punta a riconoscere e diffondere l’eccellenza nell’innovazione. Premiata nella Sezione informazione di qualità, Lofano - si legge nella motivazione - «incarna lo spirito di servizio della professione» e rappresenta un «role model» per tutte le aspiranti giornaliste. La cerimonia di conferimento dei premi a persone e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura digitale è in programma mercoledì 13 dicembre, in occasione di «Nostalgia di Futuro 2023», evento organizzato dall’associazione Osservatorio TuttiMedia e dalla rivista Media Duemila e giunto alla XV edizione che punta ad accendere i riflettori sul complesso rapporto tra giornalismo e Intelligenza Artificiale.