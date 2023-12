All'hotel Eden di Roma si festeggia il Natale con l'eleganza degli addobbi firmati Cucinelli

07 dicembre 2023 a

All’hotel Eden il Natale si impreziosisce con il progetto “Winter in White” che racconta la raffinatezza e l’eleganza della nuova capsule collection lifestyle di Brunello Cucinelli. Per l’occasione, dal 29 novembre al 7 gennaio, nella hall dell’albergo si potrà ammirare l’albero impreziosito dagli addobbi dal gusto prezioso e accogliente del brand, decorazioni rivestite di cachemire e sottili fiocchi di neve in legno. Non solo. La Libreria, il salotto dell’arte dell’hotel Eden situato al piano terra, e la facciata dell’albergo sono state arricchite con elementi iconici a firma dello stilista umbro ispirati alle caratteristiche del borgo di Solomeo, dove si trova l’azienda di Cucinelli. E proprio per omaggiare la regione in cui è nata la casa di moda italiana del cashmere alla Libreria verrà servito un menù che prevede specialità dolci e salate tipiche della cucina umbra. Sempre negli spazi del lounge bar il 24 dicembre a partire dalle 19:00 gli ospiti dell’albergo potranno assistere alla performance del coro Amazing Grace Gospel Choir.

Si respira aria natalizia anche nel ristorante La Terrazza che ha preparato un menù dedicato alla cena della vigilia che prevede capesante, tartufo nero pregiato e arancia, scampo con dressing allo champagne, ravioli ripieni all’astice e al dragoncello, dentice e mandorle, yogurt, carote e pompelmo, panettone e pandoro e una selezione di delizie di Natale. Per chi invece preferirà il pranzo di Natale il menù prevede un Mont Blanc di foie gras e prugne, tortellini in consommé di manzo, coda di rospo e lardo di colonnata Igp o in alternativa agnello e funghi porcini, immancabili panettone, pandoro e una selezione di delizie di Natale. Per chi vorrà concedersi alle atmosfere rilassate e conviviali de Il Giardino ristorante potrà anche godere del primo brunch dell’anno che sarà caratterizzato da croissant ripieni, una selezione di formaggi e marmellate, pane e panelle, baccalà in pastella e i grandi classici della pasticceria italiana come tiramisù e cannoli siciliani.

Si celebra il Natale ma anche il Capodanno con la serata “Extravaganza night”, il galà di fine anno che avrà inizio alle 19:00 con un aperitivo presso La Libreria per poi proseguire alla Terrazza e al Giardino con menù speciali, spettacoli musicali live e un Dj set che chiuderà la serata celebrando l’anno nuovo. La novità per il Capodanno 2024 è la possibilità di consumare il Cenone all’interno degli esclusivi spazi della Suite Penthouse Bellavista che aprirà per la prima volta le sue porte regalando agli ospiti una esperienza unica in uno spazio intimo e riservato circondati da una delle più belle viste di Roma accompagnati da un intrattenimento musicale.