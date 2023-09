Riarredare e decorare casa risparmiando: ecco come fare

30 settembre 2023 a

Dare un volto nuovo alla propria abitazione può essere un’esperienza tanto divertente quanto appagante. Scegliendo i mobili e i complementi d’arredo giusti, non è difficile trasformarla totalmente per renderla ancora più accogliente e in linea con la propria personalità.

In molti casi non è la voglia a mancare e nemmeno la fantasia; sono invece i costi quelli che bloccano e impediscono di apportare i cambiamenti desiderati. Per fortuna, i metodi per riarredare casa e decorarla con gusto senza spendere un capitale esistono, dai codici sconto alla comparazione dei prezzi, di seguito vengono suggeriti alcuni metodi per ridurre i costi senza dover rinunciare alla qualità e a un risultato davvero soddisfacente.

Aderire ai programmi fedeltà

Alcune realtà commerciali mettono a disposizione dei propri clienti dei programmi fedeltà, ossia dei programmi che consentono di accumulare punti, i quali potranno essere utilizzati per riscattare vari tipi di premi.

Tra questi possono rientrare, oltre a oggetti di design e altre tipologie di prodotto, anche le carte regalo.

L’iscrizione al programma fedeltà di un negozio (fisico o online) di mobili, oggettistica per la casa e complementi d’arredo, può dunque aiutare a ottenere delle carte regalo di importo variabile. Queste potranno essere utilizzate per acquistare a costo zero altri articoli presso lo stesso negozio.

Ottenere buoni e codici sconto

Sono molti i metodi che consentono di ottenere buoni e codici sconto da utilizzare per l’acquisto di ciò di cui si ha bisogno.

Chi desidera rinnovare la propria casa, può usufruire dei codici sconto Leroy Merlin , i quali possono essere utilizzati esclusivamente online, per gli acquisti effettuati tramite browser o app, oppure sulle vendite telefoniche. Per poter ottenere questi codici, applicabili a specifici prodotti oppure utilizzabili in giornate ben precise, è necessario iscriversi al programma fedeltà IDEAPIÙ.

In rete, è inoltre possibile trovare piattaforme dedicate ai buoni sconto e ai coupon, le quali consentono di acquistare gli oggetti di proprio interesse a prezzi davvero interessanti.

Risparmiare con il cashback

Mentre i codici sconto consentono di pagare meno gli oggetti e gli arredi che si desidera acquistare per rinnovare la propria abitazione, il cashback permette di ottenere un piccolo rimborso su quanto speso.

Per usufruire di questa opportunità, è necessario individuare i siti che offrono questo tipo di servizio. Si tratta in genere di piattaforme che mettono a disposizione cashback da applicare agli acquisti effettuati su numerosi e-commerce.

Dopo aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma che si desidera utilizzare e aver individuato il coupon di proprio interesse, non resta altro da fare che seguire il link, individuare i prodotti di proprio interesse e procedere con il pagamento. Nel giro di poche ore o, al massimo, di qualche giorno, si otterrà il rimborso in base alla percentuale di cashback applicata.

Tenere d’occhio le offerte

Uno dei modi migliori per risparmiare sull’arredo della propria abitazione consiste nel tenere sempre d’occhio le offerte proposte dai negozi di proprio interesse.

Grazie al web, non è difficile spulciare i cataloghi e tenere sempre sotto controllo i prezzi degli arredi dei propri sogni. Per rendere ancora più semplice questa operazione, è possibile iscriversi alla newsletter. In questo modo si potranno ottenere tramite e-mail tutti gli aggiornamenti relativi alle promozioni in corso e a quelle future.

Occhi puntati inoltre sulle giornate mondiali o nazionali dedicate agli sconti, primo fra tutti il Black Friday, il quale cade sempre il venerdì che segue il Giorno del Ringraziamento.

Confrontare i prezzi

La rete offre numerosi vantaggi a chi vuole fare acquisti risparmiando. Tra questi rientra anche la possibilità di confrontare rapidamente i prezzi proposti da diversi negozi virtuali.

Dopo aver individuato il modello di poltrona o la plafoniera che si vorrebbe acquistare, non si deve fare altro che trovare lo stesso articolo – o uno molto simile – su altri siti e confrontare i prezzi.

Naturalmente, in questo caso sarebbe necessario effettuare non solo un confronto di prezzo, ma anche di qualità del prodotto.

Verificare i costi di spedizione, trasporto e montaggio

Quando si acquista online, è molto importante controllare, oltre al prezzo dei mobili e degli oggetti scelti, anche quelli di spedizione. Nel caso dei mobili di grandi dimensioni, sarà necessario verificare i costi di trasporto anche nel caso in cui si decidesse di comprarli in negozio.

In alcuni casi, potrebbero essere presenti anche dei costi aggiuntivi per il montaggio.

I bonus statali

Un modo per risparmiare sul riarredo della propria abitazione consiste nell’usufruire, quando disponibile, dei bonus statali. Per il 2023 è ad esempio disponibile il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, il quale può essere richiesto nel caso in cui, oltre ad acquistare dei nuovi arredi, fossero stati effettuati nell’abitazione interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro o di risanamento conservativo.