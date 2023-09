Intelligenza artificiale, all'Ara Pacis c'è Social Women Talk!

Il 29 e 30 settembre due giorni di lavori con le professioniste del digitale

27 settembre 2023 a

a

a

Intelligenza artificiale e professioniste del digitale: sta per prendere il via la terza edizione di "Social Women Talk!" 2023, l'evento che mette al centro le professioniste del digitale, impegnate in una due giorni di talk e workshop che quest'anno ruoteranno intorno al tema dell'intelligenza artificiale: “Condividere, connettere, crescere: voci femminili nell'era dell' intelligenza artificiale”.

La manifestazione si terrà a Roma il 29 e 30 settembre, nella splendida cornice dell'Ara Pacis a partire dalle ore 14:00 del venerdì. Le due giornate di formazione vedranno la presenza di oltre 30 relatori visionari, tra cui Margherita Bonetto, Amazon Web Services, Luciana De Laurentis, Fastweb, Olga Farreras Casado, LinkedIn, Maura Gancitano, Tlon, Luisa Marotta, Terna, Ilaria Potito, Tim e Michela Rubegni, Alibaba; ci sarà inoltre la possibilità di prendere parte a workshop pratici.

L'evento, ideato da Chiara Landi, Ideatrice e Fondatrice di Social Women Talk | Responsabile marketing digitale e Noemi Giammusso, Fondatrice Social Women Talk | Business Development Manager Visualitics è organizzato in collaborazione con Pro Format Comunicazione. Il programma completo dei due giorni è disponibile qui: Programma 2023 - Social Women Talk ed entrambe le giornate potranno essere seguite attraverso una piattaforma dedicata. I posti per partecipare dal vivo sono sold-out, ma l'evento potrà essere seguito online acquistando la quota di partecipazione sul sito www.socialwomentalk.it