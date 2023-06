The Forest Factor, più natura per combattere il cambiamento climatico: il convegno

07 giugno 2023 a

Il ruolo centrale delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici è il tema al centro della Conferenza Internazionale di 2 giorni organizzata dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l'Università degli Studi Roma Tre, oltre al contributo di autorevoli partners tra cui Coldiretti, EarthDay Italia, GreenAccord, Weec Network, Fao, Ispra e Crea.

Il convegno è strutturato in 6 sessioni dove verranno trattati i seguenti temi:

La conservazione e il restauro delle foreste per il nostro futuro;

Conoscere, combattere e prevenire i disturbi antropici;

Campioni delle foreste: donne, popoli indigeni, giovani;

Foreste, biodiversità e clima: narrazione e azione;

Informazione, educazione e formazione: consapevolezza e partecipazione quale fattore di protezione;

Ricerca e formazione: un cambiamento trasformativo.

La manifestazione offrirà anche la possibilità di visitare alcune mostre tematiche come quella che arriva a Roma dopo essere stata a New York presso il Palazzo delle Nazioni Unite, realizzata dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'Aeronautica Militare, Leonardo spa e Telespazio spa, sull'impegno dei Carabinieri forestali nella tutela e nella conservazione della biodiversità in Italia.