Multiversity, il presidente Fabio Vaccarono: "Oltre 1 milione di euro in borse di studio per i giovani"

Fabio Vaccarono, presidente e amministratore delegato del Gruppo Multiversity, è stato ospite di SkyTg24 proprio per parlare della realtà che si trova a guidare. Una realtà leader nel mercato dell'e-learning e della formazione, che ora ha lanciato un nuovo progetto, "From Neet to next gen", che mette a disposizione dei giovani diplomati oltre 1 milione di euro di borse di studio.

"È una responsabilità che noi sentiamo particolarmente importante - ha spiegato Vaccarono - Abbiamo atenei e università digitali leader. Oggi 1 giovane su 4 in Italia non studia e non lavora, ma la potenza e la pervasività del digitale, anche applicata alle università e alla formazione permanente, è fondamentale".

"In un mondo in cui persino l'agricoltura si digitalizza non c'è motivo per cui la formazione superiore universitaria italiana non debba digitalizzarsi a propria volta - ha aggiunto Vaccarono - E quindi con l'orgoglio di questo primato noi vogliamo essere vicini ai nostri giovani, agli studenti di tutte le fasce d'età, mettendo a disposizione degli strumenti per continuare a farli studiare nel convincimento che oggi in Italia ci sono 18 milioni di diplomati che, se non aiutiamo, saranno dei profili professionali a fortissimo rischio di disintermediazione con l'arrivo dell'intelligenza artificiale".