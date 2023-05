Alessandro Cardia, azienda e leadership: come costruire un team di successo

Francesco Fredella 17 maggio 2023 a

In un epoca dove grandi imprenditori e personalità emergono per successo e fama è molto facile incappare in storie professionali incentrate sul singolo, basti pensare a quanti libri parlano di Elon Musk, Tim Cook, Bill Gates e quanti pochi invece raccontino del team che permette loro di guidare un’impresa di successo. Abbiamo deciso di condividere qualche spunto importante in merito basandoci sul metodo di gestione del team da parte di un imprenditore italiano che da anni cavalca l’onda del Marketing, della comunicazione, l’editoria e il cinema. Parliamo di Alessandro Cardia, imprenditore Romano che da anni dirige team legati alle attività delle sue aziende.

Alessandro che da sempre rende le sue aziende lo specchio della sua persona emerge sempre per trasparenza, professionalità ed affidabilità. Abbiamo incontrato Alessandro e alcuni membri del suo team che ci hanno raccontato la loro formula per creare un ambiente vincente, motivato, etico e professionale. Alessandro adotta da sempre i principi della leadership che nel tempo ha coltivato grazie a molte esperienze che lo hanno portato a superare sfide professionali consistenti. Un ingrediente immancabile nella ricetta di gestione del team da parte di Cardia è quello di definire valori saldi e imprescindibili come rispetto, trasparenza e fiducia.

Un altro elemento sul quale Alessandro punta molto per la gestione del suo team è quello del dialogo e dell’ascolto. Costantemente, ogni giorno vengono ritagliati spazi per comunicare con tutti gli addetti ai lavori in modo da fare un ottimo brainstorming ed andare a prevenire incomprensioni o possibili problemi di gestione. Immancabile nella conduzione delle sue aziende sono l’integrità morale , la profonda conoscenza del settore e l’ascolto attivo di ogni figura dell’azienda. Come più volte durante l’incontro Alessandro ha sottolineato, il team deve essere unito e non deve vivere le gerarchie con timore o con invidia.

Nell’ingranaggio perfetto di un’azienda ognuno ha un ruolo fondamentale e se oggi il successo di Cardia è noto a molti è grazie al perfetto funzionamento dei suoi team. Alessandro durante l’intervista ha confessato che durante le sue esperienze professionali ha incontrato vari team e varie persone e da ognuna di loro ha avuto modo di imparare nuove cose e valutare punti di vista che lo hanno portato ad essere l’imprenditore che è oggi. Con grande umiltà e rispecchiando molto al modello delle sue aziende, Cardia si rapporta al suo team come parte di esso e non come un capo. Questo fa di lui un grande leader ed una figura professionale che gode della fiducia dei suoi collaboratori e dei suoi clienti. Figure di questo tipo fanno bene, sono una ventata d’aria fresca per i nuovi lavoratori che si approcciano al lavorare in grandi team. Costantemente Alessandro genera nuove assunzioni fra le sue fila dando spazio a chiunque abbia volontà di arricchire il suo team con spirito di iniziativa, positività ed inventiva. Solo così, afferma Cardia, si può passare da essere un’azienda ad essere un’azienda di successo. Un capo inneggia al suo successo schiacciando chi lo spinge a stare in alto, un buon leader si sforza per far stare in alto ogni singolo collaboratore che lo porta al successo.